[핌in인천] 탄탄한 SSG 불펜, 무너진 KIA 필승조...승패 가른 계투진의 역량

SSG 불펜 5이닝 1실점
[인천=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 프로야구 SSG랜더스와 KIA 타이거즈의 개막전 운명은 불펜에서 갈렸다.
SSG는 28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 개막전에서 KIA에 9회 7-6으로 끝내기 승을 거뒀다.
이날 승리가 유력했던 팀은 KIA다. 선발 제임스 네일은 6회까지 2피안타 1사사구 5탈삼진 무실점을 기록하며 SSG 타선을 요리했다. KIA 타선은 SSG 선발 미치 화이트에게 4회 만에 5점을 뽑으며 5-0으로 앞서나갔다.
그러나 KIA 불펜진이 난조를 보이며, 네일의 승리를 지키지 못했다. 6회 김범수가 등판했으나 아웃 카운트 하나를 잡지 못하고 무사 만루를 만들었다. 이후 성영탁이 등판했으나, 김범수가 내보낸 주자가 모두 홈을 밟았다. 김범수의 자책점은 3점이 됐다.
8회에는 전상현이 1이닝 1볼넷 2탈삼진을 기록하며 제 역할을 해줬다. 단 12개로 이닝을 정리하며 셋업맨의 위용을 보였다.
그러나 9회 KIA 마무리 정해영이 0.1이닝 동안 2피안타 1볼넷을 허용하며 무너졌다. 이어 등판한 조상우 역시 아웃카운트 하나 잡지 못하고 볼넷 2개와 안타 한 개를 내줬다. 결국 폭투로 끝내기 패배를 당했다. 정해영은 3실점, 조상우는 1실점을 기록했다.
조상우와 김범수, 정해영은 시범경기에서 좋은 모습을 보였다. 조상우는 5이닝 1실점, 김범수는 4이닝 무실점, 정해영은 2이닝 무실점으로 필승조에 어울리는 활약을 펼쳤다. 오히려 전상현이 시범경기에서는 4.1이닝 4실점으로 흔들렸다.
그러나 이날 KIA 불펜은 엇갈린 흐름을 보이며 완전히 무너졌다. 김도영과 나성범의 멀티 히트, 김선빈의 4타점 활약도 모두 빛이 바랐다.
반면 SSG는 불펜 투수들이 KIA의 맹타선을 상대로 버티며 승리의 발판을 마련했다. 전영준은 5회 세 타자를 모두 삼진처리하며 이닝을 마쳤다. 박시후 역시 탈삼진 2개를 기록하며 6회를 막았다. 문승원도 삼진 하나를 잡으며 7회를 매듭지었다. 세 투수는 한 타자도 내보내지 않는 안정감을 보였다.
이로운이 안타 1개와 볼넷 1개를 내주며 위기를 맞았지만 자신의 힘으로 8회를 마쳤다. 김민이 비록 9회 1실점 했지만, SSG 불펜은 5이닝을 1점으로 틀어막으며 역전승의 발판을 단단하게 마련했다. 계투진의 활약에 타선이 응답했고, 결국 7-6 끝내기 승리를 달성했다.
SSG 이숭용 감독은 "중간 투수들의 역할이 컸다"며 "영준, 시후, 승원, 로운, 민이가 차례로 불펜에서 최소 실점으로 잘 막았다"고 치켜세웠다.
불펜진의 차이가 경기 승패를 가른 가운데 두 팀은 29일 같은 장소에서 개막 2차전을 벌인다.
football1229@newspim.com