[AI상보] '100억의 사나이' 강백호 끝내기 안타, 한화 연장 11회 혈전 키움 제압

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[핌in대전] 이웅희 기자=한화가 연장 11회 터진 강백호의 끝내기 안타로 키움을 시즌 홈 개막전에서 극적인 승리를 챙겼다.
한화는 28일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL뱅크 KBO리그 개막전에서 10-9로 승리했다. 경기 막판까지 승부의 추가 쉴 새 없이 흔들린 난타전이었다.
초반은 한화의 흐름이었다. 1회말 상대 선발 라울 알칸타라의 폭투로 선취점을 얻은 뒤, 3회와 4회 추가 득점으로 기선을 잡았다. 채은성의 솔로포까지 더해지며 격차를 벌렸다.
그러나 키움은 5회초 단숨에 판세를 뒤집었다. 한화 선발 윌켈 에르난데스의 제구 난조를 파고들어 5회에만 4점을 냈다. 이후에도 꾸준히 점수를 보태며 리드를 이어갔다.
한화도 물러서지 않았다. 8회말 심우준의 동점 3점 홈런으로 승부를 원점으로 되돌리며 끈질긴 추격전을 펼쳤다.
연장으로 흘러간 승부, 11회초 키움이 다시 앞섰다. 2사 만루에서 박찬혁의 2타점 적시타가 터졌다. 하지만 마지막에 웃은 쪽은 한화였다. 11회말 2사 후 문현빈의 적시 2루타와 노시환의 연속 안타로 9-9 균형을 맞췄고, 이어진 2사 2루에서 강백호의 끝내기 안타가 나왔다.
해결사로 나선 강백호가 끈질긴 승부 끝에 유격수와 2루수 사이를 꿰뚫는 안타로 경기를 끝냈다. 강백호가 한화 유니폼을 입고 처음 맞은 개막전에서 터뜨린 끝내기 안타였다.
키움은 브룩스(5타수 3안타 3타점)와 이주형(5타수 1안타 3타점)의 활약도 빛을 잃었다. 특히 연장 11회초 역전 2타점 적시타를 터트린 박찬혁은 공수에서 좋은 모습을 보이고도 패배로 웃지 못했다.
iaspire@newspim.com