김경수 경남지사 후보, 의료취약지 응급의료 현황 점검…인력난 해결 약속

지속가능 응급의료 체계 구축 약속
[고성=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보는 28일 경남 고성 강병원을 찾아 응급의료 운영 실태를 점검하고 의료취약지 지원 강화를 약속했다.
김 후보는 이날 강진구 병원장을 비롯한 의료진과 간담회를 열고 응급실 운영 어려움과 인력난, 제도 개선 필요성 등을 청취했다.
의료진은 "응급실과 필수과목을 유지할수록 적자가 누적되는 구조 속에서 병원 운영이 한계에 이르렀다"며 현장의 위기 상황을 전달했다.
이들은 "공중보건의 감소와 의료인력 부족으로 4월 이후 24시간 응급실 운영이 어려울 수 있다"며 "지방은 인건비를 높여도 인력이 오지 않는다"고 토로했다. 또 "중증환자를 상급병원으로 바로 이송하지 못하는 전달체계 문제로 환자 위험이 커지고 있다"며 운영비와 인건비 지원 확대를 요청했다.
이에 김 후보는 "의료취약지 병원은 지속가능성이 핵심"이라며 "응급의료는 선택이 아닌 지역의 기본 공공서비스로서 도와 군이 함께 책임져야 한다"고 강조했다. 그는 "수가, 인건비, 인력난 문제를 중앙정부와 협의해 구조적 해결책을 마련하겠다"며 "의료 기반이 무너지면 지역 정착도 어렵다. 의료문제는 곧 지역소멸 문제와 직결된다"고 말했다.
김 후보는 간담회 후 응급실을 직접 점검하고 "의료취약지 현실을 방치하지 않고 지속가능한 응급의료 체계를 구축하겠다"고 약속했다.
고성군은 인구 감소와 고령화가 빠르게 진행되는 대표적 의료취약지역으로 지역 내 응급의료기관인 강병원이 사실상 지역 응급의료를 전담하고 있다.
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