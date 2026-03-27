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[프로배구] '박철우 돌풍' 멈춰 세운 허수봉... 현대캐피탈, PO 1차 역전승

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주장 허수봉 27점 폭발... 우리카드에 0-2 뒤지다 3-2 리버스 스윕

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '박철우 매직'이 허수봉의 맹활약 앞에서 풀렸다. 현대캐피탈이 리버스 스윕으로 우리카드의 돌풍을 제압하며 챔피언결정전 2연패를 향한 첫 관문을 넘었다.

현대캐피탈은 27일 천안 유관순체육관에서 열린 2025~2026 V-리그 남자부 플레이오프(PO) 1차전에서 우리카드를 세트 스코어 3-2(23-25 21-25 25-18 25-22 15-13)로 리버스 스윕으로 승리했다. 정규리그 2위로 PO에 직행한 현대캐피탈은 준플레이오프에서 KB손해보험을 3-0으로 제압하고 올라온 우리카드의 상승세를 차단하며 챔프전 진출 확률 85%를 확보했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대캐피탈 선수들이 27일 2025~2026 V-리그 남자부 플레이오프 1차전에서 우리카드를 물리치고 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.27 psoq1337@newspim.com

1세트 초반은 접전이었다. 우리카드는 16-17에서 아라우조의 퀵오픈, 알리의 서브 에이스, 아라우조의 블로킹으로 흐름을 뒤집었다. 세트 막판에는 교체 투입된 이유빈의 강서브가 상대 리시브를 흔들며 범실을 유도했고, 우리카드가 25-23으로 첫 세트를 가져갔다.

2세트는 알리의 '원맨쇼'였다. 5-5에서 혼자 4연속 득점을 책임진 데 이어 서브 에이스를 연달아 성공시키며 현대캐피탈 리시브 라인을 무너뜨렸다. 알리는 두 세트 동안 서브 에이스 6개를 기록하며 V-리그 포스트시즌 한 경기 최다 서브 득점 타이 기록을 세웠다. 우리카드는 25-21로 2세트까지 따냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대캐피탈 허수봉이 27일 2025~2026 V-리그 남자부 플레이오프 1차전에서 득점을 올리고 포효하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.27 psoq1337@newspim.com

3세트부터 흐름이 바뀌었다. 현대캐피탈은 허수봉과 신호진이 동시에 살아나며 반격에 나섰다. 13-11에서 연속 득점으로 18-11까지 격차를 벌렸고, 우리카드가 주전 일부를 빼며 4세트를 대비하는 사이 25-18로 한 세트를 만회했다.

4세트는 완전히 현대캐피탈 흐름이었다. 레오, 허수봉, 신호진, 김진영까지 공격이 고르게 터지며 초반부터 리드를 잡았다. 우리카드는 범실이 늘어나며 흔들렸고, 현대캐피탈은 허수봉의 퀵오픈과 김진영의 블로킹으로 25-22, 세트 스코어 2-2 균형을 맞췄다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대캐피탈 레오가 27일 2025~2026 V-리그 남자부 플레이오프 1차전에서 득점을 올리고 환호하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.27 psoq1337@newspim.com

5세트 승부처에서도 집중력은 현대캐피탈 쪽이었다. 6-6에서 우리카드 이유빈의 서브 범실로 앞서 나간 뒤 허수봉의 강서브로 연속 득점을 만들며 흐름을 장악했다. 아라우조의 백어택을 허수봉이 블로킹으로 차단하며 매치포인트를 만들었고, 마지막 공격도 허수봉의 퀵오픈으로 마무리됐다.

이날 현대캐피탈은 주장 허수봉이 27점으로 공격을 이끌었고 레오가 21점으로 지원했다. 우리카드는 알리가 양 팀 최다 29점(서브 에이스 6개 포함)을 기록했지만 팀 범실 33개가 발목을 잡았다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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