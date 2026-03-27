민주당 부산시당, 광역의원 2차 공천결과 발표…총 15곳 공개

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당 공직선거후보자추천관리위원회가 27일 부산지역 광역의원 2차 공천심사 결과를 발표했다.

이날 민주당 부산시당은 부산지역 42개 선거구 중 15곳에 대한 선거구 공천 심의 결과를 공개했다.

2인 경선은 ▲강서구 제1선거구 강승주·박범규 ▲남구 제3선거구 김근우·박구슬 ▲북구 제2선거구 이순영·정두인 ▲사상구 제2선거구 장인수·정춘희 ▲사하구 제3선거구 김재영·서영준 ▲서구 제1선거구 윤지환·신지용 ▲영도구 제1선거구 김지영·홍희철 ▲영도구 제2선거구 김기탁·박상현이다.

[로고=더불어민주당 부산시당] 2020.10.06

3인 경선은 ▲기장군 제1선거구 김희창·최정우·이현만 ▲부산진구 제2선거구 한갑용·정상채·최원석 ▲해운대구 제3선거구 김삼수·이상곤·이재숙이다.

4인 경선은 기장군 제2선거구에 김민정·라기오·이영숙·황운철이며, 단수 공천 지역은 남구 제4선거구 유정기, 부산진구 제4선거구 한일태, 해운대구 제2선거구 최은영이다.

앞서 민주당 부산시당 공직선거후보자추천관리위원회는 26일 22곳에 대한 1차 광역의원 공천 심사 결과를 발표했다.

주요 내용으로 ▲강서구 제2선거구 정영수 ▲금정구 제1선거구 김지윤·제2선거구 임성태 ▲남구 제1선거구 이용형·제2선거구 이강영 ▲동구 제1선거구 김진오 ▲동래구 제1선거구 박민성·제2선거구 류숙현·제3선거구 전경문을 단수 추천했다.

또 ▲부산진구 제1선거구 성현옥·제3선거구 장백산 ▲북구 제1선거구 문영남·제4선거구 김태희 ▲사상구 제1선거구 정성열 ▲사하구 제1선거구 한정옥·제4선거구 박정순 ▲서구 제2선거구 조수호 ▲수영구 제1선거구 황성의·제2선거구 최영아 ▲연제구 제1선거구 정홍숙·제2선거구 권성하 ▲해운대구 제4선거구 윤영동이 단수 후보로 확정했다.

탈락한 후보자들은 민주당 당헌 제102조(재심) 1항에 의거해 이날 오후 6시 39분 공표 시점으로부터 48시간 이내에 재심을 신청할 수 있다.

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