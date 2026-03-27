[AI 사건 리포트] 창원 상가 주차장 흉기 난동으로 20대 여성 심정지

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 27일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

창원NC파크 구조물 추락사고, '총체적 부실'…관계자 17명 검찰 송치

경남경찰청은 창원NC파크 구조물 추락사고와 관련해 창원시설공단과 NC구단, 시공사 관계자 등 17명을 업무상 과실치사상과 중대재해처벌법 위반 혐의로 검찰에 송치하기로 했습니다. 경찰은 무자격 시공, 부실 감리, 시설공단의 관리·점검 소홀 등이 복합적으로 작용한 '총체적 부실 사고'였다고 결론 내렸습니다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

창원 아파트 상가 주차장 흉기 난동…20대 여성 심정지, 경찰 수사 착수

경남 창원시 성산구 한 아파트 상가 지하주차장에서 20대 여성과 30대 남성이 흉기에 찔린 채 발견돼, 여성이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌습니다. 소방이 심폐소생술을 하며 두 사람을 병원으로 이송했고, 경찰은 남성이 여성을 공격한 뒤 스스로를 찌른 것으로 보고 정확한 관계와 범행 동기를 조사하고 있습니다.

울산 경찰관, 음주운전 사고 후 도주…직위해제

울산에서 현직 경찰관이 음주 상태에서 차를 몰다 다른 차량을 들이받고도 신고 없이 자리를 떠난 사실이 뒤늦게 드러나, 해당 경찰관이 직위해제됐습니다. 울산경찰청은 사고 당일 자체 조사를 통해 음주운전과 도주 정황을 확인하고, 징계위원회에 회부하는 한편 형사 입건해 수사를 진행 중이라고 밝혔습니다.

충북 음성 필름 제조 공장 화재…1명 부상·30여 명 대피

26일 밤 충북 음성군 금왕읍의 한 필름 제조 공장에서 불이 나 근로자 1명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨지고, 공장 안팎에서 일하던 30여 명이 긴급 대피했습니다. 소방당국은 펌프차와 인력을 동원해 큰 불길을 잡았으며, 진화 후 공장 내부를 대상으로 발화 지점과 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.

대구 방촌동 조명자재 공장 화재…소방 1시간여 만에 큰 불길 진화

26일 밤 대구 동구 방촌동의 한 조명자재 공장에서 화재가 발생해 공장 내부 자재와 시설 일부가 소실됐습니다. 소방당국은 대응 1단계 수준으로 인력과 장비를 투입해 약 1시간여 만에 큰 불길을 잡았으며, 잔불 정리 후 정확한 피해 규모와 화재 원인을 확인하고 있습니다.

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