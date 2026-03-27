목포시 "종량제봉투 가격 인상설 사실 아니다"

사재기 자제 당부…"충분한 재고 확보, 동요 말라"

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 목포시는 최근 일부 지역사회에서 확산된 '종량제봉투 가격 인상설'에 대해 사실이 아니며, 가격을 올릴 계획이 전혀 없다고 27일 밝혔다.

시는 최근 국제 유가와 원부자재(나프타 등) 상승 보도 이후 일각에서 종량제봉투 가격이 오를 것이라는 추측이 제기되자 일부 판매점에서 대량 구매, 이른바 '사재기' 현상이 감지되고 있다고 설명했다.

전남 목포시청 전경.[사진=목포시]

목포시 관계자는 "어려운 경기 상황에서 시민 부담을 가중시키는 가격 인상은 전혀 검토하고 있지 않다"며 "시민들께서 근거 없는 소문에 동요하지 말고 필요한 만큼만 구매해 주시길 당부드린다"고 말했다.

시는 또한 원료비 상승 등 외부 요인에도 대비해 수요가 많은 주요 규격 종량제봉투의 발주 물량을 확대해 충분한 안전 재고를 확보한 상태라고 강조했다. 이에 따라 원가 변동이 있더라도 시중 공급이나 판매 가격에는 영향이 없을 것이라고 덧붙였다.

시 관계자는 "일부 시민이 특정 시점에 봉투를 대량으로 사들이면 일시적인 품절이 발생해 실제 필요한 시민에게 불편을 초래할 수 있다"며 "목포시는 안정적 공급망을 유지 중이므로 평소처럼 필요한 수량만 구매해 달라"고 했다.

ej7648@newspim.com