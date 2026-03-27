익산시, 중소기업 성장지원 사업 추진...기술 고도화 지원 확대

유망기업 8개사 모집과 최대 1800만 원 지원

고부가가치 일자리 창출과 선순환 구조 구축

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 중소·벤처기업의 경쟁력 강화와 일자리 창출을 위한 성장 지원 사업을 본격 추진한다.

시는 27일 지역 유망 기업의 자생적 성장 기반을 마련하고 신규 고용으로 이어지는 선순환 구조 구축을 위해 참여 기업 모집에 나선다고 밝혔다.

성장 지원금 1800만원 받을 익산 유망 중소기업은[사진=익산시]2026.03.27 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 기술력 중심의 양질의 일자리 확대를 목표로 하며, 단순 고용을 넘어 고부가가치 창출이 가능한 기업 육성에 초점을 맞췄다.

지원 대상은 익산에 본사 또는 공장을 둔 중소·벤처기업 8개사 내외로, 사업 기간 내 최소 1명 이상 신규 채용이 가능한 기업이면 신청할 수 있다. 제조업과 기술 기반 서비스업 등 혁신 역량을 갖춘 기업에는 우대가 적용된다.

선정 기업에는 기술 고도화, 공정 개선 및 양산성 검증, 시험·분석·인증, 경쟁력 강화 프로그램 등 다양한 분야에 대해 기업당 최대 1,800만 원이 지원된다.

신청은 오는 4월 17일까지 가능하며, 관련 서류를 준비해 전북벤처산업발전협의회 전자우편으로 접수하면 된다. 시는 이번 사업이 지역 제조업의 기술 경쟁력을 높이고 기업 성장을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "잠재력 있는 기업이 성장해 양질의 일자리를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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