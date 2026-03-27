용인특례시, 농수산물 원산지표시 명예감시원 직무교육 실시

신규·기존 감시원 14명 대상

법령 이해·현장 점검역량 강화·부정유통 예방 중심 실무 교육 진행

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 지역 농수산물 원산지표시 명예감시원 14명을 대상으로 '2026년 직무교육'을 실시했다고 27일 밝혔다.

용인특례시 농수산물 원산지표시 명예감시원 직무교육 모습.[사진=용인시]

이번 교육은 26일과 27일 이틀간 시청 별관 회의실에서 열렸으며, 신규 및 기존 감시원 14명이 참석했다.

교육은 원산지표시 제도의 이해와 현장 대응 역량 강화를 중점으로 진행됐다.

주요 내용으로는 2026년 원산지표시 지도·점검 추진 방향, 관련 법령 및 규정, 명예감시원의 활동 범위와 역할, 품목별 원산지 식별 방법, 현장 점검 요령 등이 포함됐다.

특히 자주 발생하는 민원 사례와 표시 기준 혼동 가능 품목, 점검 시 유의사항 등을 다루며 실무 이해도를 높였다.

시 관계자는 "원산지 표시는 소비자의 알 권리와 공정한 거래질서 확립에 중요한 제도"라며 "현장에서 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 지속적인 교육과 관리에 힘쓰겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com