완주군 '수소특화 국가산단' 예타 통과…단계적 조성 추진

내년 착공 목표와 19만 평 우선 개발 전략

수소산업 클러스터 구축과 기업 유치 기반 확대

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 수소특화 국가산업단지 조성사업의 예비타당성조사를 통과시키며 사업 추진에 속도를 낸다.

27일 완주군에 따르면 해당 사업은 한국개발연구원(KDI) 분석에서 경제성(B/C) 1.06, 종합평가(AHP) 0.501을 기록해 타당성을 확보했다.

수소특화국가산단부지[사진=완주군] 2026.03.27 gojongwin@newspim.com

이는 2023년 신규 국가산단 후보지 가운데 예타 면제 지역을 제외하면 대구에 이어 두 번째로 빠른 사례다.

산단은 봉동읍 구암리 일원에 조성되며, 사업시행자인 LH와 전북개발공사가 국가산단 계획 수립 용역에 착수한다. 오는 2027년 하반기 국토교통부 승인 절차를 목표로 추진된다.

당초 50만 평 규모로 계획됐으나 글로벌 경기 둔화와 투자 환경 변화를 반영해 19만 평을 우선 조성하는 방식으로 조정됐다.

이는 재정 부담을 줄이고 사업 안정성을 확보하기 위한 전략으로, 초기 단계에서 수소 저장 용기와 수소 모빌리티 관련 핵심 기업 유치를 추진한다.

이후 남은 31만 평 부지는 중앙정부 공모사업 등을 활용해 단계적으로 확장해 최종적으로 50만 평 규모의 수소 산업 클러스터를 완성한다는 구상이다.

완주군은 수소시범도시 선정과 수소용품 검사지원센터, 사용 후 연료전지센터 구축 등 기반을 확보해 온 만큼, 이번 산단 조성이 수소 산업 집적화의 핵심 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 "규모 조정에도 불구하고 신속한 산단 조성을 통해 기업 수요에 대응할 것"이라며 "관계 기관과 협력해 수소 산업 중심지로 도약하겠다"고 밝혔다.

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