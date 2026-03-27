NHN클라우드, 티맥스티베로와 국산 기술 기반 AI 인프라 구축 업무협약 체결

GPU 클라우드 인프라·DBMS 연계해 AI 서비스 환경 구축

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔에이치엔클라우드(NHN클라우드)는 데이터베이스 전문 기업 티맥스티베로와 국산 기술 기반 인공지능(AI) 인프라 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

티맥스티베로는 국산 DBMS(Database Management System, 데이터베이스 관리 시스템) '티베로(Tibero)'를 개발·공급하는 소프트웨어 기업으로 공공·금융·제조 등 다양한 산업 분야에서 솔루션을 제공하고 있다.

엔에이치엔클라우드(NHN클라우드)는 데이터베이스 전문 기업 티맥스티베로와 국산 기술 기반 인공지능(AI) 인프라 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. [사진= NHN클라우드]

외산 DBMS 대체를 위한 국산 기술 확보에 주력하며 대규모 트랜잭션 처리 역량과 안정성을 바탕으로 공공기관 및 대기업 레퍼런스를 다수 보유 중이다.

이번 협약을 통해 양사는 각사의 특화 역량을 결합해 국산 기술 기반의 AI 인프라 환경을 마련하고 이를 기반으로 공동 사업 및 시장 확산을 추진할 계획이다.

구체적으로 NHN클라우드의 GPU 기반 클라우드 인프라와 티맥스티베로의 DBMS를 연계한 AI 서비스 환경을 구성하고 AI 학습·추론 데이터와 업무 데이터의 통합 관리 구조를 검토해 공동으로 제안할 예정이다.

나아가 실제 업무 환경에서 장기 운영이 가능한 AI 인프라 구조 및 아키텍처를 공동 검토하고 공공·금융 등 규제 산업을 고려한 데이터 주권, 보안, 거버넌스 대응 방안을 마련하는 데 협력한다.

또한 공공·금융·제조 등 데이터 집약 산업을 대상으로 영업 및 도입 제안을 함께 전개해 레퍼런스 발굴 및 성공 사례를 확보하는 데 주력할 방침이다.

이번 업무협약으로 클라우드와 데이터베이스 등 각 산업을 대표하는 국내 기업이 손잡고 국산 AI 인프라를 구축하게 됐다.

서비스 공동 개발에 이어 이번 업무협약을 체결한 양사는 더욱 긴밀한 기술 협력 관계를 이어나가 국내 AI 생태계 성장에 이바지할 계획이다.

박경희 티맥스티베로 대표는 "인프라와 데이터, AI 서비스가 분리되지 않고 하나의 흐름으로 이어질 때 AI는 실험을 넘어 실제 업무를 바꾸는 도구가 될 수 있다"며 "이번 협약을 통해 고객이 데이터 주권과 보안·규제 요건을 충족하면서도 AI를 안정적으로 운영·확장할 수 있도록 현실적인 데이터 인프라 환경을 제시하겠다"고 전했다.

김동훈 NHN클라우드 대표는 "NHN클라우드 기반 티베로 DBMS 공동 개발부터 함께한 티맥스티베로와 AI 인프라 생태계 조성을 위해 다시 한 번 손을 잡게 됐다"며 "국내 클라우드와 DBMS를 대표하는 기업으로 외산 기술에 의존하지 않고도 국산 AI 인프라 생태계 구축이 가능하다는 점을 업계에 입증해 나가겠다"고 밝혔다.

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