부산시교육청, 디지털 교육 성과 보고서 발간…체험 중심 교육 모델 확립

SW·AI교육거점센터, 1년 간 796회 프로그램 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청 교육연구정보원은 SW·AI교육거점센터 개관 1년의 운영 성과를 담은 '2025년 SW·AI교육거점센터 운영 성과 보고서'를 발간했다고 27일 밝혔다.

폐교된 부산 북구 덕천동 옛 덕천여중을 리모델링해 지난해 1월 개원한 SW·AI교육거점센터가 부산 디지털 교육의 핵심 거점으로 성장해 온 과정과 주요 운영 성과를 종합적으로 정리한 자료이다.

SW·AI교육거점센터는 학생, 교원, 학부모, 시민을 대상으로 체험 중심의 SW·AI 교육을 운영하며 디지털 역량 함양에 기여하고 있다.

2025년 SW·AI교육거점센터 운영 성과 보고서 표지 [사진=부산시교육청] 2026.03.27

'체험–탐구–심화'로 이어지는 단계형 교육 모델을 구축해 학습의 지속성과 확장성을 높였으며, 폐교를 활용한 공간 재구성을 통해 미래형 학습 환경을 조성한 점이 특징이다.

보고서에 따르면 SW·AI교육거점센터는 2025년 한 해 동안 총 796회 프로그램을 운영해 3만 1,945명이 참여하는 성과를 거뒀다.

주요 프로그램으로는 디지털 교육 프로그램 1만 5577명, 전시·체험 프로그램 8339명, 디지털 체험 페스티벌 3157명 등 대상별 맞춤형 프로그램을 균형 있게 운영했다.

교육 효과도 높게 나타났다. 디지털 교육 프로그램 만족도는 평균 약 93점, 일부 프로그램은 95점 이상을 기록하며 높은 만족도를 보였다.

ndh4000@newspim.com