부산시교육청, 디지털 교육 성과 보고서 발간…체험 중심 교육 모델 확립

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청 교육연구정보원은 SW·AI교육거점센터 개관 1년의 운영 성과를 담은 '2025년 SW·AI교육거점센터 운영 성과 보고서'를 발간했다고 27일 밝혔다.
폐교된 부산 북구 덕천동 옛 덕천여중을 리모델링해 지난해 1월 개원한 SW·AI교육거점센터가 부산 디지털 교육의 핵심 거점으로 성장해 온 과정과 주요 운영 성과를 종합적으로 정리한 자료이다.
SW·AI교육거점센터는 학생, 교원, 학부모, 시민을 대상으로 체험 중심의 SW·AI 교육을 운영하며 디지털 역량 함양에 기여하고 있다.
'체험–탐구–심화'로 이어지는 단계형 교육 모델을 구축해 학습의 지속성과 확장성을 높였으며, 폐교를 활용한 공간 재구성을 통해 미래형 학습 환경을 조성한 점이 특징이다.
보고서에 따르면 SW·AI교육거점센터는 2025년 한 해 동안 총 796회 프로그램을 운영해 3만 1,945명이 참여하는 성과를 거뒀다.
주요 프로그램으로는 디지털 교육 프로그램 1만 5577명, 전시·체험 프로그램 8339명, 디지털 체험 페스티벌 3157명 등 대상별 맞춤형 프로그램을 균형 있게 운영했다.
교육 효과도 높게 나타났다. 디지털 교육 프로그램 만족도는 평균 약 93점, 일부 프로그램은 95점 이상을 기록하며 높은 만족도를 보였다.
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