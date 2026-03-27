한국투자증권, 서강대서 '한투 캠퍼스 투어' 성료

금융교육·직무탐색·채용 혜택 결합한 '종합 커리어 성장 플랫폼' 본격화

올해 전국 20여 개 대학 순회하며 청년 금융 문해력 제고 및 사회공헌 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 25일 서울 마포구 서강대학교에서 대학생을 위한 찾아가는 금융·커리어 교육 프로그램 '한투 캠퍼스 투어'를 개최했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 행사는 객관적인 데이터를 기반으로 한 올바른 투자 습관 형성에 초점을 맞췄다. 퀀트 투자 전략 등 실무적인 금융교육과 함께, 증권업 직무 소개 및 현직 선배와의 대화를 통해 대학생들의 실질적인 커리어 설계를 지원했다는 설명이다.

대학생 모의투자대회, 한투 서포터즈, 리서치 경연대회 등 한국투자증권이 운영하는 다양한 채용 혜택 프로그램도 상세히 소개했다.

[사진=한국투자증권]

한투 캠퍼스 투어는 학생들과의 실시간 피드백을 통한 양방향 소통이 특징이다. 학교별 특성에 맞는 맞춤형 콘텐츠를 제공하고 있다.

또한 해당 프로그램은 증권사가 운영하는 '종합 커리어 성장 플랫폼'을 표방한다. 금융교육과 직무탐색, 채용 혜택 기능을 하나로 통합해 미래 경제의 주역인 청년들이 금융을 보다 쉽고 실용적으로 접할 수 있도록 돕는 '금융형 사회공헌' 모델로 자리매김한다는 목표다.

한국투자증권은 올해 전국 주요 대학 20여 곳을 순회하며 캠퍼스 투어를 개최할 예정이다. 이를 통해 청년들의 금융 문해력을 높이는 데 앞장서는 한편, 다양한 실전형 교육 콘텐츠를 별도 제작해 배포하는 등 대학생들과의 접점을 지속적으로 넓혀간다는 계획이다.

rkgml925@newspim.com