기아 PV5, 英 유력 매체서 3관왕…카고·패신저 모두 호평

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 전기 상용차 PV5를 앞세워 글로벌 주요 자동차 시상식에서 잇따른 성과를 거두며 시장 존재감을 강화하고 있다.

기아 PV5. [사진=현대차그룹]

기아는 영국 자동차 전문 매체 왓카가 주관한 '2026 상용 및 밴 어워즈(2026 Van and Commercial Vehicle Awards)'에서 PV5가 '올해의 밴(Van of the Year)'을 포함해 총 3개 부문을 석권했다고 27일 밝혔다.

PV5 카고 모델은 '올해의 밴'과 '최우수 소형 전기 밴(Best Small Electric Van)'을 동시에 수상했다. 적재 공간 활용성, 다양한 용도 대응력, 장거리 주행 편의성 등을 합리적인 가격에 제공한 점이 높은 평가를 받았다.

스티브 헌팅포드 편집장은 "PV5는 상용차에 요구되는 적재 능력과 사용 편의성, 장거리 주행 편안함을 모두 충족하는 모델"이라며 "실사용 환경에서 충분한 주행거리와 빠른 충전 성능을 갖춰 운행 효율성을 높였다"고 평가했다.

PV5 패신저는 '최우수 밴 기반 MPV(Best Van-Based MPV)'로 선정됐다. 승용차 수준의 정숙성과 주행 안정성, 넉넉한 실내 공간과 활용성 등이 강점으로 꼽혔다. 유럽 기준 최대 412km의 주행거리와 5인 탑승 및 적재 공간을 동시에 확보해 다목적 전기차로서 경쟁력을 인정받았다.

헌팅포드 편집장은 "밴 기반 MPV가 편안함과 세련됨을 동시에 구현하기는 쉽지 않지만, PV5는 이를 완벽히 해냈다"며 "조용하고 안정적인 주행감과 긴 주행거리를 바탕으로 가족용 차량으로도 충분한 매력을 갖췄다"고 덧붙였다.

PV5는 안전성과 상품성에서도 성과를 이어가고 있다. 최근 Euro NCAP 상용 밴 안전 평가에서 최고 등급인 5스타를 획득했으며, 프랑스 리옹에서 열린 '솔루트랑스(SOLUTRANS)'에서는 한국 브랜드 최초로 '2026 세계 올해의 밴(IVOTY)'에 선정됐다.

이와 함께 PV5 카고는 최대 적재 상태에서 1회 충전 주행거리 693.38km를 기록해 Guinness World Records에 등재됐고, PV5 패신저는 '2026 왓 카 어워즈' 올해의 MPV, BBC Top Gear 어워드 '패밀리 카 오브 더 이어' 등 주요 수상 실적을 이어가고 있다.

기아 관계자는 "PV5의 상품 경쟁력이 글로벌 시장에서 연이어 인정받고 있다"며 "카고와 패신저를 비롯해 WAV, 오픈베드 등 다양한 라인업을 통해 고객 요구를 폭넓게 충족해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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