기아, 전기차 첨단 보조기술 한눈에…'심포니 오브 EV 테크놀로지' 공개

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 전기차에 적용된 첨단 안전 및 주행 보조 기술을 직관적으로 소개하는 영상 콘텐츠를 공개했다.

기아는 10일 전기차 기술을 설명하는 영상 '심포니 오브 EV 테크놀로지(Symphony of EV Technology)'를 현대차그룹 유튜브 채널과 SNS를 통해 공개했다고 밝혔다.

심포니 오브 EV 테크놀로지에서 (왼쪽부터) EV3, EV4, EV5가 도심을 주행하는 장면. [사진=현대차그룹]

이번 영상은 최근 증가하고 있는 페달 오조작 사고와 같은 위험 상황에 대응할 수 있는 안전 기술을 중심으로, 전기차 주행 경험을 높이는 다양한 편의 기술을 함께 소개하는 데 초점을 맞췄다. 운전자의 비정상적인 가속 상황에 차량이 능동적으로 대응해 사고를 예방하고 보다 안전한 주행 환경을 조성할 수 있다는 점을 강조했다.

영상에는 EV3, EV4, EV5 등 기아 전용 전기차에 탑재된 주요 기술이 등장한다. 도시적이고 세련된 클래식 음악을 배경으로 각 기술이 하나의 교향곡처럼 유기적으로 작동하는 모습을 연출하며 기술의 작동 원리와 효과를 시각적으로 설명했다.

영상에서 소개된 기술은 ▲페달 오조작 안전 보조(PMSA, Pedal Misapplication Safety Assist) ▲가속 제한 보조(ALA, Acceleration Limit Assist) ▲아이 페달 3.0(i-PEDAL 3.0) ▲스마트 회생 제동 시스템 3.0 등 총 4가지다.

페달 오조작 안전 보조는 차량이 정차하거나 저속으로 움직이는 상황에서 운전자가 가속 페달을 과도하게 밟는 경우 이를 오조작으로 인식해 사고를 예방하는 기술이다. 전후방 초음파 센서를 활용해 주변 장애물의 위치와 거리를 실시간으로 파악하며, 충돌 위험 수준에 따라 단계적으로 차량 제어에 개입한다. 초기에는 구동 모터 토크를 제한해 가속을 억제하고, 위험이 커질 경우 제동 시스템을 통해 차량을 정지시킨다.

특히 EV5에 적용된 최신 사양은 장애물 감지 거리를 최대 1.5m까지 확대하고 조향 방향과 충돌 가능성까지 분석해 제어하는 등 안전성을 더욱 강화했다.

가속 제한 보조는 주행 중 과도한 가속 상황을 감지해 사고 위험을 줄이는 기술이다. 도로 유형과 차량 속도, 가속 페달 입력값 등을 종합적으로 분석해 일반적인 주행 패턴과 다른 상황이 감지되면 운전자에게 경고하고 차량의 가속을 제한한다.

예를 들어 시속 80km 미만 구간에서 가속 페달을 장시간 깊게 밟는 상황이 발생하면 계기판 팝업과 경고음, 음성 안내로 운전자에게 상황을 알린다. 이후 차량 통합 제어기(VPC)가 가속 페달 입력을 0%로 처리해 구동 모터 토크를 제한한다. 이 과정에서는 전방 카메라와 내비게이션 정보, 클러스터 등이 연계해 작동한다.

전기차 특유의 주행 경험을 높이는 기술도 함께 소개됐다. 아이 페달 3.0은 가속 페달 조작만으로 가속과 감속, 완전 정차까지 가능한 원 페달 주행 기능으로, 회생 제동을 활용해 감속 과정에서 발생하는 운동 에너지를 전기에너지로 전환한다. 운전자는 원하는 감속 수준을 설정할 수 있으며 전진과 후진 상황 모두에서 사용할 수 있어 도심 주행과 주차 시 편의성을 높인다.

스마트 회생 제동 시스템 3.0은 전방 카메라와 내비게이션 정보를 기반으로 교통 흐름과 도로 상황을 분석해 회생 제동량을 자동으로 조절하는 기능이다. 감속이 필요하지 않은 구간에서는 관성 주행을 확대하고, 코너나 진출입로 등 감속이 필요한 상황에서는 회생 제동을 적극 활용해 주행 효율을 높인다. 차간 거리 설정과 연계해 회생 제동을 정밀하게 제어하고 필요할 경우 제동 시스템과 협조 제어를 통해 정차까지 가능하다.

기아 관계자는 "이번 영상을 통해 전기차 기술이 일상 주행 속에서 자연스럽게 구현되는 모습을 보여주고자 했다"며 "앞으로도 안전과 편의를 아우르는 전동화 기술 고도화를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

