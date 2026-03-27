지씨셀, CD5 CAR-NK 치료제 ICKSH 2026서 구두 발표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 지씨셀은 CD5를 표적하는 동종(allogeneic) 제대혈 유래 CAR-NK 세포치료제 'GCC2005'의 임상 1상(NCT06699771) 중간 결과가 대한혈액학회 국제학술대회(ICKSH 2026)에서 구두 발표로 소개됐다고 27일 밝혔다. GCC2005는 글로벌 First-in class를 목표로 개발 중에 있는 지씨셀의 핵심 파이프라인 중 하나이다.

ICKSH 2026는 대한혈액학회가 주최하는 국제학술대회로, 전 세계 혈액학 전문가들이 참여해 최신 연구 성과와 치료 전략을 공유하는 자리다. 올해는 총 809편의 초록이 접수되며 역대 최대 규모를 기록했다.

[로고=GC셀]

이번 발표는 서울아산병원 종양내과 윤덕현 교수가 맡았다. GCC2005는 자연살해 세포 (NK)에 CD5를 표적하는 4세대 키메라 항원 수용체 (CAR)를 발현하도록 유전자 조작한 동종(allogeneic) CAR-NK 세포치료제로, 항종양 활성을 높이고 체내 지속성을 강화하도록 설계된 것이 특징이다. 현재 재발 또는 불응성 NK 및 T 세포 림프종 환자를 대상으로 국내 임상 1상이 진행 중이다. 해당 질환은 치료 옵션이 매우 제한적이고 예후가 좋지 않은 난치성 영역으로, 새로운 치료제에 대한 미충족 수요가 높은 분야다.

중간 분석 결과, 난치성 환자군에서 안전성과 초기 유효성이 확인됐으며 중대한 이상반응이나 주요 독성은 보고되지 않았다. 객관적 반응률(ORR)은 62.5%를 기록했다. 이는 기존 항암제의 일반적 반응률이 30% 이하인 점을 고려할 때 고무적인 수치다. 일부 환자 (37.5%)에서는 완전관해(CR)도 확인돼 치료 가능성을 보여줬다. 특히 금번 발표에는 재발을 반복하던 T세포 림프종 환자가 치료 후 12개월 이상 완전관해를 유지하고 있는 사례도 포함되어 많은 관심을 받았다.

지씨셀은 지난 ASH 2025(미국혈액학회)와 TCLF 2026(T세포 림프종 포럼)에 이어 연속적으로 글로벌 학회를 대상으로 GCC2005의 임상 결과를 지속 공유하고 있다. 특히 이번 ICKSH 2026은 국내 개최되어 많은 국내의 연구진들에게 GCC2005의 예비 유효성과 안전성을 직접 알리는 주요한 계기가 되었다.

지씨셀은 현재 고용량 투여군에 대한 용량 증량 연구를 진행 중이며, 향후 국내 임상 1b 및 글로벌 2상으로 개발을 확대할 계획이다.

원성용 지씨셀 대표는 "GCC2005의 임상 결과를 글로벌 학회에 꾸준히 발표함으로써 의료진 및 연구자들과 임상적 의미를 심도 있게 논의하고 있다"며 "고용량 단계 평가와 후속 임상을 차질 없이 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com