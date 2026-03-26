용인특례시, 종량제봉투 가격 인상 없이 안정적 공급 유지

약 8개월분 재고 보유, 사재기 자제 당부
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 중동지역 정세 불안에 따른 국제 유가 상승과 원자재 수급 우려 속에서도 종량제봉투 가격 인상 없이 안정적인 공급 체계를 유지하고 있다고 26일 밝혔다.
시 관계자는 최근 폴리에틸렌(PE) 등 원자재 가격 상승으로 가격 인상이나 품귀 현상 우려가 제기되고 있으나, 가격 인상 검토나 추진 계획이 없다고 설명했다.
시는 종량제봉투 전문 제작업체와 연간 계약으로 안정적 생산 기반을 확보했으며, 규격별 평균 8개월분 재고를 보유해 단기 수급 불안 가능성이 낮다고 강조했다.
이에 시는 가격 인상 우려로 인한 과도한 사재기나 대량 구매가 공급 불균형을 초래할 수 있다며 시민 협조를 당부했다.
시 관계자는 "충분한 재고를 확보해 공급에 차질이 없도록 관리 중"이라며 "불필요한 사재기를 자제해 달라"고 말했다.
한편 시는 원자재 수급 상황을 지속 모니터링하며, 필요시 예산 확보와 생산 확대 등으로 폐기물 처리 체계를 유지할 방침이다.
seraro@newspim.com