군포시 '2026년 산불대응 유관기관 합동 통합훈련' 실시

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 25일 군포시 속달동 에덴기도원 일원에서 '2026년 군포시 산불대응 유관기관 합동 통합훈련'을 실시했다고 26일 밝혔다.
이번 훈련은 군포시가 주최·주관하여 14시부터 15시 30분까지 진행되었으며, 안산시, 의왕시, 경기도, 수원국유림관리소(북부지방산림청), 군포소방서 등 총 6개 기관이 참여했다.
군포시를 비롯한 각 참여기관은 산림재난대응단, 산불재난특수진화대 등 산불 전문인력을 총동원하고, 진화차, 펌프차, 등짐펌프 등 다양한 진화장비를 활용하여 실제 상황을 방불케 하는 현장 중심의 진화훈련을 실시했다. 이를 통해 초기 진화능력과 장비 운용 숙련도를 제고하고, 기관 간 유기적인 협력체계를 한층 강화했다.
훈련은 대형 산불 발생 상황을 가정하여 초동진화, 유관기관 지원 요청, 산불 확산 대응, 주민대피, 재해취약자 대피 지원, 잔불 정리 등 전 과정을 실제 상황과 같이 진행했다.
특히 산불 확산에 따른 주민대피 상황을 중점적으로 점검하고, 재해취약자 보호를 위한 대피조력 체계와 대피소 운영 절차를 현장 중심으로 확인했다.
또한 산불진화헬기, 산불진화차량 등 가용 자원을 적극 활용하여 초기 대응능력과 진화장비 운용능력을 한층 강화하는 계기를 마련했다.
군포시 관계자는 "이번 훈련을 통해 유관기관 간 협업체계를 점검하고, 실제 산불 발생 시 신속한 대응 기반을 더욱 공고히 했다"며 "앞으로도 지속적인 훈련과 예방활동을 통해 시민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.
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