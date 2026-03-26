거창군, 경남·적십자와 공공의료 협력체계 강화

의료복지타운 조성 삶의 질 개선
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 경상남도, 대한적십자사와 함께 거창적십자병원 이전·신축 및 운영 안정화를 위한 업무협약을 맺고 서북부권 공공의료 기반 확충에 나섰다고 26일 밝혔다.
이번 협약은 거창·함양·합천을 아우르는 거창권역의 필수의료 인프라를 체계적으로 구축하고 응급·중증·입원 진료 기능을 확대하기 위한 것이다. 세 기관은 협약을 통해 의료서비스 접근성 제고와 지역 공공보건의료 협력망 강화를 공동 추진한다.
협약 주요 내용은 ▲필수 공공보건의료 서비스 제공 협력▲응급·중환자 진료 인프라 구축 및 운영 지원▲기관 간 협의체 운영▲병원 이전·신축과 운영 안정화를 위한 행정·재정 지원 등이다.
거창군은 이번 협약을 계기로 거창적십자병원 이전·신축이 단순 시설 확충을 넘어 군민이 체감할 수 있는 의료 접근성 향상과 정주여건 개선으로 이어지도록 행정 지원을 강화할 방침이다.
경상남도는 공공의료 정책 추진과 필수의료 사업 발굴을 통해 정책적 지원을 맡고 대한적십자사는 응급실·중환자실 기능 강화 등 병원 운영체계 고도화에 나선다.
군은 이미 병원 이전사업의 조기 착수를 위해 부지 확보와 기반 조성 공사를 선제적으로 진행 중이며 예비타당성조사 통과 이후 사업을 신속히 추진해 오는 8월 거창 의료복지타운 부지조성공사를 마무리할 예정이다.
거창군 관계자는 "거창적십자병원 새 건립은 군민 삶의 질을 높이고 지역 의료자립 기반을 강화하는 중대한 계기"라며 "경상남도, 대한적십자사와 협력해 누구나 가까운 곳에서 안정적인 의료서비스를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 거창적십자병원은 거창 의료복지타운 내 종합병원급 의료기관으로 조성되며 군은 이를 중심으로 공공산후조리원·행복맘센터·육아드림센터 등 '아이천국, 거창012케어' 정책과 연계한 통합 돌봄·의료체계를 구축할 계획이다. 이를 통해 세대별 돌봄이 유기적으로 결합된 '거창형 의료복지 모델' 실현을 추진한다.
yun0114@newspim.com