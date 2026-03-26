렛츠런파크 부산경남, KRA컵 마일·차세대 스타마 가린다

삼관마 도전 가능성 높은 말들 주목
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 오는 29일 한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)에서 '제22회 KRA컵 마일(G2, 1600m, 국산 3세 암수, 순위상금 7억 원)'이 열린다.
KRA컵 마일은 국산 3세 최우수마를 가리는 트리플크라운(Triple Crown)의 첫 관문으로 국내 경마의 차세대 스타마와 삼관마 후보를 가늠하는 핵심 대상경주로 주목된다.
◆KRA컵 마일, 트리플크라운 첫 관문…부산경남 기대주 '헤이브라더·청춘은자유'
KRA컵 마일은 국내산마 3세 최우수마 선발 시리즈인 트리플크라운의 첫 번째 레이스다. 세 개의 시리즈 경주를 연달아 제패해야 완성되는 삼관마 타이틀은 연간 1회, 3세 시즌에만 도전할 수 있어 한국 경마 사상 2007년 '제이에스홀드', 2016년 '파워블레이드' 등 두 마리만 기록을 세울 정도로 드물다.
올해 KRA컵 마일은 6년 연속 부산경남 소속 말들의 강세가 이어지는 가운데 국산 3세 대들보의 완성도와 앞으로의 판도를 가늠하는 분수령으로 꼽힌다. 1600m 1세대 경주마 후보들이 경쟁력과 전개력을 공개하는 무대라는 점에서 말 목장·말 산업계와 일반 마주들에게도 관심이 높다.
부산경남 소속 기대주는 '헤이브라더'와 '청춘은자유'다. 헤이브라더(9전 4승 2위 2회 3위 1회, 밤색, 마주 김무현, 조교사 권승주)는 선행 전개를 강점으로 출발 후 빠르게 앞자리를 차지해 자신이 만든 페이스를 유지하며 직선까지 흐름을 이끄는 운영이 돋보인다.
최근 경남신문배에서 2위를 기록하며 4연승을 놓쳤지만 강호들이 포진한 구도에서도 끝까지 경쟁력을 입증해 국산 3세 최강후보로 평가된다.
청춘은자유(6전 3승 1위 1회, 흑갈색, 마주 정영광, 조교사 토마스)는 추입형 강자로 데뷔 후 4연승에 가까운 상승세를 보였으나 최근 대상경주에서 다소 아쉬운 성적을 남겼다.
최근 레이스에서는 선입 과정에서 주변이 넓지 않아 전개가 꼬이며 제 실력을 발휘하지 못했지만 좋은 자리를 선점할 경우 막판 추입으로 저력을 보여줄 수 있다는 평가다. 이 말이 처음 도전하는 1600m라는 점에서 거리 적응 여부가 삼관마 도전의 핵심 변수로 거론된다.
◆서울 신예 '플러터·라이브스타' 주목
서울 경마 소속 말로는 '플러터'와 '라이브스타'가 주목받는다. 플러터(4전 3승, 회색, 마주 이영해, 조교사 최용구)는 4번 출전에서 3승을 기록하며 높은 승률을 보여주는 신예다.
출발 직후 앞선을 선점하는 초반 순발력과 흔들림 없는 페이스 유지 능력이 강점으로 아직 경험이 많지 않아 전개 변수에 취약하다는 단점과 함께 1600m 적응 과정에서 성장 가능성이 높게 평가된다. 김효정 기수와의 호흡이 상승세를 뒷받침하는 요소로 꼽힌다.
라이브스타(6전 3승 1위 1회, 갈색, 마주 ㈜나스카, 조교사 문병기)는 이미 일반 경주 강자 수준을 넘어 대상경주를 겨냥할 만한 전력으로 평가된다. 최근 세 차례 출전에서 모두 2위마와 10마신 이상 차이를 벌리며 결승선을 통과했고 지난 7일 경주에서는 18마신 차 압승을 거두며 클래스 차이를 드러냈다.
아직 대상경주 출전 경험은 없지만 흔들리지 않는 페이스 유지와 직선에서의 지구력이 큰 무대에서도 우승 경쟁을 가능케 한다는 평가다.
한편 한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 올해부터 G2 등급 대상경주에 '시그니처 컬러' 마케팅을 도입해 현장의 축제 분위기를 높이고 있다.
이번 KRA컵 마일(G2)의 시그니처 컬러는 '파랑(Blue)'이며 이후 열릴 코리안오크스(G2)는 '분홍(Pink)', 부산광역시장배(G2)는 '보라(Purple)'로 운영한다. 각 경주와 연계된 색상을 통해 관람객 몰입감을 높이고 관람 경험 전반의 심리적 만족도를 끌어올리는 것이 목표다.
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