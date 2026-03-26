강남훈 기본사회위 부위원장, 영광서 '에너지 기반 기본소득' 모델 점검

[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 기본사회위원회 강남훈 부위원장은 26일 전남 영광군을 찾아 에너지 기반 기본소득 지역 모델 현장을 점검하고 기본사회 정책 확산을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
강 부위원장은 지난 2일 기본사회위원회 부위원장으로 임명됐다. 기본사회위원회는 정부 국정과제인 '기본이 튼튼한 사회'를 추진하기 위해 기본소득, 돌봄, 교육 등 국민 기본생활 보장을 총괄·조정하는 기구다.
강 부위원장은 이날 영광군 대마면 '영광햇살나눔발전소'를 방문해 마을 단위 태양광 발전소 운영 현황과 수익 공유 구조를 살펴봤다. 이 사업은 마을 유휴부지와 군유지를 활용해 태양광 발전 수익을 공동기금으로 조성하고 이를 마을 복지재원 및 기본소득 재원으로 활용하는 영광형 모델이다.
이어 백수읍 육상풍력 발전단지를 찾아 풍력 기반 에너지 소득 모델을 확인하고 재생에너지 수익의 지역 환원 방안에 대해 관계자들과 의견을 나눴다.
영광군 관계자는 "이번 방문은 영광형 기본소득 모델과 기본사회 정책의 방향성을 현장에서 공유하는 뜻깊은 계기가 됐다"며 "군민이 체감할 수 있는 정책으로 기본사회 실현에 속도를 내겠다"고 말했다.
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