전남·광주교육비전위원회 출범…555명 참여 미래교육 청사진 마련

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청은 26일 김대중컨벤션센터에서 '전남·광주 통합특별시 교육비전위원회' 출범식을 열고 시민·전문가 등 555명이 참여하는 교육 비전 수립 작업에 착수했다고 밝혔다.
위원회는 전남·광주 통합특별시 추진 과정에서 시·도민 의견을 반영하고 미래교육 방향을 제시하기 위해 구성됐다. 시민단체, 교육전문가, 학부모, 청년, 교직원 등 다양한 구성원이 참여해 온라인 플랫폼을 통해 의견을 공유한다.
위원들은 이날부터 50일간 집중 논의를 거쳐 50개의 핵심 과제를 도출하고 이를 '전남광주교육행정통합추진단'에 전달할 계획이다. 이후 과제를 심화·구체화해 통합 교육의 실행 전략을 마련한다.
출범식은 온라인 공개투표로 선출된 공동대표 5인에 대한 위촉장 수여로 시작됐다. 이어 전남광주통합특별시 추진 경과 보고와 통합교육 비전 발표가 진행됐다.
학부모 위원 오영준 씨는 딸 오연서 학생과 함께 '우리 아이들의 꿈을 잇는 다리, 전남광주통합교육'을 주제로 발표해 참석자들의 공감을 얻었다.
청년 공동대표 정승준 씨는 '전남광주교육통합, 가르침의 본질에서 답을 찾다'라는 발표에서 "교사가 가르침에 전념할 여건과 지역 인재의 선순환 구조가 필요하다"며 "청년과 예비교사를 정책의 동반자로 세워야 한다"고 강조했다.
전남도교육청 관계자는 "교육비전위원회 출범은 지역민과 함께 미래교육의 방향을 설계하는 중요한 출발점"이라고 말했다.
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