평택 2함대사령부, 제16주기 천안함 46용사 추모식 엄수

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 소재 해군 2함대사령부는 26일 천안함 46용사 추모비 앞에서 서해를 수호하다 북한의 기습적인 어뢰공격으로 전사한 천안함 46용사의 희생을 기리는 '제16주기 천안함 46용사 추모식'을 개최했다고 밝혔다.
이재섭(소장) 2함대사령관 주관으로 진행된 이날 추모식에는 천안함 46용사 유가족과 참전 장병, 성일종 국회 국방위원장 등 국회의원, 이두희 국방부 차관, 천안함재단, 2함대 지휘관 및 참모, 국가보훈부 관계자 등 200여 명이 참석했다.
추모식은 국민의례, 천안함 46용사에 대한 묵념, 작전 경과보고, 추모시 낭독, 헌화 및 분향, 해군참모총장 조전 대독, 2함대사령관 추모사, 추모곡 공연, 해군가 제창 순으로 엄수됐다.
추모시 '바다는 별을 낳고, 별은 바다를 지킨다'는 이근배 시인이 천안함 46용사 순국 10주기(2020년3월26일)를 맞아 헌정한 작품이다. 또 추모곡 '바다의 별이 되어'는 천안함재단이 순국 12주기에 제정한 곡이다.
이날 김경률 해군참모총장은 조전을 통해 "천안함 46용사의 사명감과 헌신은 우리 해군·해병대 장병들의 임무수행 의지에 선명히 깃들어 있다"며 "해군·해병대는 그들의 희생 위에 오늘날 우리 바다의 평화가 있다는 것을 영원히 잊지 않고, 그들이 목숨 걸고 지키고자 했던 대한민국의 해양안보를 굳건히 수호해 나갈 것"이라고 강조했다.
이재섭 2함대사령관도 "천안함 46용사가 남긴 헌신과 유산은 지금 우리 바다를 지키는 후배 장병들에게 군인으로서 사명감과 책무가 무엇인지 분명히 일깨워 주고 있다"며 "그들의 호국정신을 이어받아 완벽한 대비태세를 갖추고 국민의 생명과 안전, 대한민국의 평화와 안보를 위해 우리의 바다를 굳건히 지켜나가겠다"고 약속했다.
이날 추모식 후 천안함 유가족과 참전 장병들은 천안함 전시시설과 신형 호위함 천안함(FFG, 3100톤급)을 둘러보며 서해 수호 영웅들의 호국정신을 되새겼다.
천안함 사건은 2010년 3월 26일 오후 9시 22분 대한민국 백령도 남서쪽 약 1km 지점에서 대한민국 해군의 포항급 초계함 14번함인 천안함(PCC-772)이 북방한계선(NLL) 해상 초계임무 수행 도중 조선인민군 해군의 연어급 잠수정 CHT-02D 어뢰에 공격당해 선체가 반파되며 침몰해 58명이 현장에서 구조되고 46명이 전사했다.
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