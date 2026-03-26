삼성중공업, '작업중지권' 선포…안전경영 새 패러다임 제시

디지털 기술 안전관리 체계 변화 기대
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 삼성중공업은 26일 거제조선소에서 근로자의 안전권 보장을 핵심 경영 원칙으로 삼은 '작업중지권 선포식'을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 남궁금성 안전보건경영책임자(CSO·부사장)와 최원영 노동자협의회 위원장, 윤진석 협력회사협의회장, 김인철 고용노동부 통영지청장, 정종득 안전보건공단 부산본부장을 비롯해 관계자 140여 명이 참석했다.
작업중지권은 '위험하면 즉시 멈춘다'는 원칙을 모든 근로자의 기본 권리이자 의무로 명문화한 제도다. 삼성중공업은 모바일 애플리케이션을 통해 위험 상황을 즉시 신고하고 작업을 중단할 수 있도록 시스템을 구축했다. 이를 통해 현장의 즉각적 대응과 사고 예방 체계를 강화한다는 방침이다.
회사는 근로자가 안전을 최우선으로 판단할 수 있도록 ▲작업중지 후 불이익 조치 금지▲작업 손실 시수 보전▲우수사례 포상 제도 등을 도입했다. 협력업체 근로자에 대해서도 작업 중단 시 발생하는 손실을 원청이 보전하고 인센티브를 제공해 안전 중심의 의사결정을 유도한다.
삼성중공업은 지난해 거제조선소에 통합관제센터를 개소하고 AI CCTV, 드론 순찰, 스마트 헬멧 등 디지털 기술을 접목해 선진적 안전관리 체계를 운영해왔다. 이번 작업중지권 선포로 현장 위험요소를 선제적으로 차단하고, 데이터 기반 관리로 반복 사고를 근본적으로 예방할 것으로 기대된다.
남궁금성 부사장은 "안전은 경영의 제1원칙"이라며 "모든 임직원이 안심하고 일할 수 있는 조선소를 위해 회사 역량을 집중하겠다"면서 "작업중지권 제도가 삼성중공업의 안전관리 체계를 근본적으로 변화시키는 전환점이 될 것"이라고 강조했다.
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