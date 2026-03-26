원주시, 27일부터 의료·요양·돌봄 '통합돌봄' 전면 시행

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 오는 27일부터 전담조직과 인력을 갖추고 의료·요양·돌봄 통합돌봄 사업을 전면 시행한다고 26일 밝혔다.
통합돌봄은 노쇠·장애·질병 등으로 복합 지원이 필요한 65세 이상 어르신이나 장애인이 살던 곳에서 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 지원받는 지역사회 중심 돌봄 체계다.
신청은 읍면동 행정복지센터나 건강보험공단 지사를 통해 본인 또는 가족이 할 수 있으며 담당 공무원의 직권 신청도 가능하다. 시는 의료·요양·돌봄 필요도를 조사한 뒤 통합지원회의에서 개인별 지원 계획을 수립해 대상자에게 맞춤형 서비스를 연계·제공한다.
이번 시행으로 돌봄의 중심이 병원·시설에서 재가·예방으로 전환된다. 입원·입소 경계선상의 노인·장애인이 살던 곳에서 필요한 서비스를 지원받게 되며, 대상자가 개별 사업별로 신청하던 방식에서 공무원이 돌봄 필요도를 파악해 계획을 세우고 연계하는 수요자 중심 체계로 개선된다.
주요 사업으로는 보건의료, 건강관리, 일상생활 돌봄, 주거복지 등을 제공하며 지역 수요와 여건을 분석해 특성을 살린 특화 서비스도 마련할 계획이다.
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