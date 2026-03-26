본경선行 황경아, 4명 '원팀 행보' 본격화…"남구 변화 필요해"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 황경아 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보가 본경선을 앞두고 26일 "새로운 리더십으로 변화를 이끌겠다"고 포부를 밝혔다.
황 예비후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '현역 교체론'에 불을 지폈다. 예비경선에서 컷오프된 김용집·성현출·하상용 예비후보도 함께 자리하며 단일화 '원팀 정신'을 보여줬다.
황 예비후보는 "단일화를 약속했던 예비후보들과 함께 '원 팀' 정신으로 뭉쳐서 '3선 욕심'을 저지하고 승리하겠다"고 각오를 다졌다.
이어 "이번 결선투표 진출은 현직 구청장의 '3선 욕심'을 저지하고 새로운 변화를 바라는 당원들의 열망이 결집된 것"이라며 "남구의 행정혁신과 미래발전의 청사진을 알리는데 주력해서 승리로 꼭 보답하겠다"고 다짐했다.
황 후보는 현직 구청장의 3선 도전을 '기득권 지키기'로 규정하며 ▲붕괴된 골목경제▲주민 삶의 질 저하▲측근 중심의 인사▲불투명한 행정 운영 등을 대표적인 퇴행 사례로 꼽았다.
황 후보는 "남구 구민의 삶이 뒷걸음질 치고 있음에도 오직 3선 욕심에만 매몰된 기득권 정치를 결단코 저지하겠다"며 "측근이 아닌 주민이 주인 되는 투명한 혁신행정으로 남구의 정체성을 확립하겠다"고 역설했다.
그러면서 "더 낮은 자세로 구민의 목소리에 귀 기울여 지방선거 압승을 이뤄내겠다"며 "민주당의 가치를 세우고 남구의 더 큰 내일을 열어갈 황경아와 '원 팀'의 행보에 함께해 달라"고 호소했다.
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