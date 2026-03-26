조지훈 전주시장 예비후보 "전주 빚 폭탄 위기…비상재정 TF로 극복"

6000억대 부채 넘어 숨은 채무 공개 논란

세출 혁신·세입 확대 통한 재정 정상화 추진

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 조지훈 전북 전주시장 예비후보가 전주시 재정위기 극복 방안을 제시했다.

조 예비후보는 26일 정책 보도자료를 통해 전주시 재정을 '빚 폭탄 위기'로 규정하고, 이를 해결하기 위한 구체적인 대책을 발표했다.

조지훈 전주시장 예비후보[사진=조지훈 선거캠프] 2026.03.26 lbs0964@newspim.com

그는 전주시의 공식 부채 6841억 원 외에도 기초연금 등 필수경비 911억 원, 종광대 보상금 1095억 원, 국·도비 미반환금 428억 원, 탄소국가산단 우발채무 1211억 원 등을 포함한 실질 채무 규모를 공개하며 재정 상황의 심각성을 강조했다.

조 예비후보는 이러한 재정 악화의 원인으로 원칙과 계획 없는 행정을 지적하며, 재정 집행 원칙 수립과 전문가 중심 운영, 시민과의 투명한 소통을 핵심 방향으로 제시했다.

구체적으로는 예산·재정 전문 공무원과 외부 전문가로 구성된 비상재정 태스크포스(TF) 운영을 통해 재정 상황을 진단하고, 결과를 시민에게 공개하겠다고 밝혔다.

또한 세출 구조 개혁을 위해 제로베이스 예산제를 도입하고, 관행적 행사와 성과 미진 사업에 대한 일몰제를 적용하는 한편 시장 업무추진비를 50% 삭감하겠다는 방침이다.

이와 함께 대규모 공공사업에 대한 선택과 집중을 추진하고, 종합경기장 개발 등 주요 사업에 대해 정부와 전북도의 재정 분담 확대도 요청할 계획이다.

세입 확대 방안으로는 재건축·재개발 활성화를 통한 조정교부금 확보, 지방세 미납금 징수 강화, 고향사랑기부금 확대, 지방채 금리 인하 등을 제시했다.

조 예비후보는 "재정위기는 단기간에 해결할 수 없는 문제"라며 "공무원과 전문가, 시민이 함께 참여하는 투명한 재정 운영을 통해 위기를 극복하겠다"고 말했다.

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