강제동원 희생자 유해 찾는다…만주·대만 유족 첫 유전자 검사

고령화 대비 선제적 DNA 확보…신원 확인·고국 봉환 추진

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 대일항쟁기 만주와 대만 지역으로 강제동원된 희생자의 유해를 찾기 위해 유족을 대상으로 한 유전자 검사에 나선다.

행정안전부는 26일 강제동원 희생자의 신원 확인과 유해 봉환을 위해 유족 대상 유전자 검사를 실시한다고 밝혔다.

[자료=행안부]

이번 검사는 만주(현 중국 동북 3성)와 대만 지역에서 희생된 것으로 추정되는 피해자 유족 약 1200명 가운데 희망자를 대상으로 진행된다. 신청 기간은 3월 30일부터 4월 10일까지 2주간이며, 안내문에 동봉된 신청서를 제출하면 참여할 수 있다.

정부는 강제동원 피해자 유족의 고령화가 빠르게 진행되고 있는 점을 고려해, 유전자 정보를 선제적으로 확보하고 향후 발굴되는 유해와의 대조·분석에 활용할 계획이다.

특히 만주와 대만 지역 희생자 유족을 대상으로 한 유전자 검사는 이번이 처음이다. 정부는 2017년부터 일본, 태평양, 러시아, 동남아, 중국 본토 등 지역별로 유전자 검사를 단계적으로 추진해 왔다.

검사는 유족의 입안 점막(구강상피세포)을 채취하는 방식으로 진행되며, 확보된 유전자 정보는 데이터베이스에 저장된다. 이후 발굴된 유해와 비교 분석해 희생자의 신원을 확인하는 데 활용된다. 이 과정에서 희생자와 유족 간 가족관계를 확인하기 위한 가계도 작성도 함께 이뤄진다.

행안부는 이번 사업을 통해 장기간 신원이 확인되지 않은 희생자의 가족을 찾고, 유해를 고국으로 봉환할 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이윤숙 과거사관련업무지원단장 직무대리는 "유족분들의 적극적인 참여가희생자의 신원을 확인하는 중요한 단서가 된다"며 "정부는 강제동원 희생자분들을 하루 빨리 고국으로 모실 수 있도록 지속적으로 노력하며 국가의 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com