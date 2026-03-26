김해시, 320억 원 규모 김해사랑상품권 발행…소상공인 지원·소비 진작

충성 고객 확보 및 소득 증대 기대

2026년 발행 계획 수정·150억 배정

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 중동 사태 장기화와 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하기 위해 4·5월 김해사랑상품권 320억 원을 역대 최대 규모로 집중 발행한다고 26일 밝혔다.

시는 위축된 소비 심리를 회복시키고 소상공인 경영난을 신속히 돕기 위해 소비 활발한 4월과 5월에 각각 160억 원씩 총 320억 원 규모의 상품권을 투입한다.

김해사랑상품권 이미지[사진=김해시] 2021.04.30

이는 월별 발행액으로는 전례 없는 최대치로 평시 대비 2배 수준이다. 지역 소비 진작 효과를 극대화해 소상공인에게 실질 혜택을 주는 경제 회복 마중물 역할을 할 전망이다.

시는 김해공공배달앱 먹깨비 전용 상품권을 매월 별도 발행해 온라인·배달 영역 소상공인 지원을 강화한다. 낮은 중개수수료와 결합해 소상공인 실질 소득을 높이고 충성 고객 확보로 안정적 수요를 창출, 매출 증대에 기여할 것으로 기대된다.

시는 이번 집중 발행으로 2026년 전체 발행 계획을 전략적으로 수정했다. 추석 명절 앞둔 9월에는 평소보다 많은 150억 원을 배정해 시민 명절 물가 부담을 완화한다.

상품권 할인율은 10%를 유지하며 1인당 월 구매 한도는 30만 원이다. 구매 형평성을 위해 매월 첫 평일 오전 11시와 오후 2시로 나눠 정기 발행한다.

시 관계자는 "고물가와 경영난으로 힘든 소상공인과 시민에게 실질 도움 되길 바라며 지역경제 활성화를 위한 지원책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com