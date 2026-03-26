부산교육청 '우수 사례 나눔행사' 개최…수업 연구 문화 확산

교사 간 협력 수업 전문성 강화 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 우수한 평가를 받고 있는 부산교육대학교부설초등학교의 수업 사전협의회를 외부 현장 교사들과 공유하기 위해 '우수 사례 나눔 행사'를 개최한다고 26일 밝혔다.

'우수 사례 나눔 행사'는 지난 18일에 이어 오는 27일 도덕과, 수학과를 중심으로 운영하며 '2026 초등 수업 현장지원단' 교사들이 참여해 수업 사전 설계와 동료 교사 간 협의 과정을 직접 참관한다.

이번 사례 나눔은 현장의 수업 연구와 성찰 문화를 확산하기 위해 마련했다. 공개수업 참관 중심에서 한 걸음 더 나아가 수업 설계 단계인 '사전협의회'를 외부 현장 교사들에게 최초로 공개한다는 점에서 의미가 깊다.

부산시교육청이 우수한 평가를 받고 있는 부산교육대학교부설초등학교의 수업 사전협의회를 외부 현장 교사들과 공유하기 위해 '우수 사례 나눔 행사'를 개최한다. 사진은 부산시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

사전협의회는 수업 실행 이전 단계에서 동료 교사 간 공동 연구와 협의를 통해 수업을 설계·보완해 나가는 과정으로, 수업의 완성도를 높이는 데 핵심적인 역할을 한다.

시교육청은 이번 행사가 단위학교 사전협의회를 활성화하고, 동료 교사 간 협의 중심의 수업 연구 문화 확산에 기여할 것으로 기대하고 있다.

참관 결과는 수업 현장지원단 교원의 수업 분석 및 컨설팅 역량 강화로 이어져, 현장 밀착형 수업 지원의 내실화에도 도움을 줄 전망이다.

김석준 교육감은 "좋은 수업은 한 교사의 노력만으로 완성되는 것이 아니라, 동료 교사들과의 공동 연구를 통해 더욱 깊어지고 확장된다"며 "교사의 수업 전문성과 협력 문화를 함께 성장시켜 학생 질문·탐구 중심의 깊이 있는 수업이 학교 현장에 뿌리내릴 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com