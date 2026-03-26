[르포] 전기차 넘어 에너지로…제주 e모빌리티 엑스포가 보여준 미래

설명·상담 중심 전시…차보다 인프라·데이터에 쏠린 시선

[제주=뉴스핌] 이찬우 기자 = "차를 보러 왔다가, 산업의 판이 바뀌는 걸 보고 간다."

26일 제13회 국제 e모빌리티 엑스포가 열린 제주 신화월드 일대는 일반적인 자동차 전시회와는 확연히 다른 분위기였다. 화려한 신차 공개나 퍼포먼스 중심의 연출보다는, 차분하게 기술을 설명하고 구조를 보여주는 '비즈니스형 전시'에 가까웠다.

전시장에 들어서자 가장 먼저 느껴지는 건 '속도'가 아니라 '밀도'였다. 일반 모터쇼처럼 사람들로 북적이거나 화려한 연출이 이어지는 분위기와는 달랐다. 대신 각 부스마다 관람객이 멈춰 서서 설명을 듣고, 화면을 유심히 들여다보는 장면이 반복됐다.

행사장은 전반적으로 차분한 공기 속에서 움직이고 있었다. 곳곳에서 담당자와 관람객 간 대화가 이어졌고, "이 기술은 어디에 적용되느냐", "사업화 시점은 언제냐"와 같은 질문이 오갔다. 전시라기보다 상담과 설명에 가까운 장면이었다.

제13회 국제e모빌리티엑스포. [사진=이찬우 기자]

특히 관람객들의 체류 시간이 길었다. 충전 시스템이나 에너지 관리 플랫폼이 표시된 디스플레이 앞에서는 발걸음을 멈추고 설명을 듣는 모습이 반복됐고, 차량보다 장비와 시스템 앞에 사람들이 더 오래 머무는 장면도 눈에 띄었다.

참여 기업 구성 역시 기존 자동차 전시회와 결이 달랐다. 한전KDN, 한국전자기술연구원, 한국전기선박협회 등 에너지·연구기관과 공공기관 비중이 높았고, 징코솔라 같은 신재생에너지 기업까지 참여하며 '모빌리티=에너지 산업'이라는 흐름을 직관적으로 보여줬다.

제13회 국제e모빌리티엑스포. [사진=이찬우 기자]

올해 엑스포는 'AI를 통한 에너지 전환과 디지털 전환 시대 e모빌리티의 미래'를 주제로 내걸었다. 전기차는 출발점일 뿐, 배터리·충전 인프라·전력망·인공지능까지 산업 전반이 하나의 구조로 묶여 제시됐다.

실제 전시장에서는 충전기와 에너지 시스템 장비가 전면에 배치된 부스가 적지 않았다. 50kW 급속충전기와 에너지 관리 시스템 인터페이스가 함께 전시되며, 충전이 단순한 설비가 아니라 '데이터 기반 인프라'로 진화하고 있음을 보여줬다. 한전KDN 부스에서는 충전 플랫폼과 전력 운영 시스템이 화면으로 구현돼 눈길을 끌었다.

제13회 국제e모빌리티엑스포. [사진=이찬우 기자]

현장에서는 국내 스타트업의 현실적인 전략도 확인됐다. 소형 전기 상용차를 개발하는 아이레온은 중국 기업과의 합작(JV)을 통해 개발한 차량을 전시했다.

전시된 차량은 박스형 구조의 소형 전기 픽업과 경상용 트럭 형태로, 화려함보다는 적재 효율과 실용성에 초점을 맞춘 모습이었다. 직선 위주의 단순한 디자인과 넓은 적재 공간은 물류·배송 중심 B2B 시장을 겨냥한 설계를 그대로 드러냈다.

특히 중국 제조 기반과의 협업을 통해 생산 효율과 가격 경쟁력을 동시에 확보하려는 전략이 눈에 띄었다. 이는 초기 스타트업이 선택할 수 있는 현실적인 해법이자, 글로벌 공급망을 활용한 모빌리티 산업의 단면으로 읽힌다.

제13회 국제e모빌리티엑스포. [사진=이찬우 기자]

또 다른 부스에서는 해상 모빌리티 기술도 확인됐다. 카나비모빌리티는 전기 추진 선박과 배터리 시스템을 모형 형태로 전시하며 해상 모빌리티의 전동화 흐름을 소개했다.

부스에는 전기 추진 선박 구조와 배터리 시스템이 하나의 네트워크처럼 연결된 모형이 전시돼 있었고, 관람객들은 이를 통해 선박 전동화의 구조를 직관적으로 이해할 수 있었다. 모빌리티의 영역이 도로를 넘어 해상으로 확장되고 있음을 보여주는 장면이다.

제13회 국제e모빌리티엑스포. [사진=한국자동차기자협회]

행사의 또 다른 특징은 '체험형 전시'였다. 야외 공간에서는 전기차 이용자를 대상으로 차량 상태를 점검해주는 프로그램이 운영됐다. 자동차 수리 솔루션 기업 씨앤포스가 참여한 무상 점검 서비스는 관람객들의 발길을 끌었다.

약 30분 동안 진행되는 점검은 타이어·브레이크 등 기본 항목뿐 아니라 배터리 수명(SOH), 배터리 관리 시스템(BMS), 충전 시스템, 구동 모터까지 진단하는 방식이다. 이른바 '내 차 건강상태'를 데이터로 확인하는 경험이다.

이는 단순한 이벤트를 넘어 전기차 시장의 변화를 보여준다. 보급 확대 이후 소비자 관심이 '구매'에서 '관리'와 '안전'으로 이동하고 있다는 점이다.

엑스포 기간 동안 글로벌 e모빌리티 서밋, GEAN 총회, ESG 포럼, UAM 비즈니스 포럼 등 다양한 콘퍼런스도 이어졌다. B2B 라운지에서는 기업 간 협력과 투자 논의가 이뤄지며 실질적인 비즈니스 플랫폼으로서의 역할도 강조됐다.

결국 이번 제주 엑스포가 던지는 메시지는 분명하다. 자동차 산업은 더 이상 '차를 만드는 산업'이 아니다. 전기차를 중심으로 에너지, 데이터, 인공지능, 인프라가 결합되는 '플랫폼 산업'으로 빠르게 재편되고 있다.

제주도가 추진 중인 '탄소 없는 섬 2035' 비전 역시 이 같은 흐름과 맞닿아 있다. 전기차 보급을 넘어 에너지 전환과 모빌리티 혁신을 동시에 실험하는 공간으로서, 이번 엑스포는 그 축소판이라 할 만했다.

chanw@newspim.com