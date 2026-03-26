전주시, 아동수당 만9세 미만 확대…월 10만5000원 상향

비수도권 기준, 지급연령 확대 따른 수급대상 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 4월부터 아동수당 지급 기준을 확대하고 지원 금액을 인상한다.

전주시는 양육 가정의 경제적 부담 완화와 아동의 건강한 성장을 위해 아동수당 지급 체계를 개편한다고 26일 밝혔다.

전주시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.26 lbs0964@newspim.com

이번 개편으로 지급 대상 연령은 기존 만 8세 미만에서 만 9세 미만으로 확대된다. 더불어 현재 만 8세 미만 대상은 매년 1세씩 단계적으로 상향돼 2030년에는 만 13세 미만까지 확대될 예정이다.

이에 따라 4월부터 만 9세 미만 아동이 수급 대상에 포함되며, 지급이 중단됐던 2017년생 아동에게는 1월분부터 소급 지급된다.

지원 금액도 인상된다. 기존 월 10만 원이던 아동수당은 지역별 차등 지원 원칙에 따라 전주시의 경우 비수도권 기준이 적용돼 월 10만5000원으로 5000원 오른다.

시는 이번 조치가 고물가 상황 속에서 자녀 양육에 부담을 느끼는 가정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

연령 확대에 따라 새롭게 대상에 포함된 아동의 보호자는 오는 31일까지 주소지 동 주민센터를 방문하거나 연락해 정보 변경 여부를 확인해야 한다. 변경 사항이 없을 경우 보건복지부 안내 문자에 회신하는 방식으로도 제출이 가능하다.

이는 지급 계좌나 보호자 정보 불일치로 인한 오류를 방지하기 위한 것으로, 기존 수급 가구는 별도의 절차 없이 인상된 금액이 자동 적용된다.

전주시 관계자는 "아동수당 확대와 인상이 양육 가구의 부담 완화에 도움이 되길 바란다"며 "대상 아동이 누락되지 않도록 기한 내 정보 확인을 당부한다"고 말했다.

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