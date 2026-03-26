유유제약, 상반기 내 자사주 전량 소각 추진…주주환원 강화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약은 26일 충북 제천 본사에서 제86기 정기 주주총회를 개최하고 자사주 전량 소각 방침을 밝혔다.

이번 주주총회에서는 재무제표 및 연결 재무제표 승인, 정관 변경, 사내이사 박노용 및 사외이사 주상언 재선임 등의 안건이 상정됐으며 모두 원안대로 가결됐다.

유유제약 86기 정기주주총회 현장 [사진=유유제약]

주주총회 의장을 맡은 박노용 대표이사는 "유유제약은 2025년 연결 기준 매출액 1408억 원, 영업이익 110억 원, 당기순이익 91억 원을 기록하며 2년 연속 견조한 실적을 이어갔다"고 말했다.

이어 "주주가치 제고를 위해 회사가 보유한 보통주와 우선주 자사주 전량을 올해 상반기 내 소각하겠다"며 "배당금도 전년보다 상향해 보통주 115원, 우선주 125원의 결산 현금배당을 실시할 계획"이라고 밝혔다.

유유제약이 보유한 자사주 보통주는 128만4899주로 전체 발행주식(1703만2351주)의 7.54%에 해당한다. 자사주 소각이 완료되면 유통 주식 수 감소에 따라 기존 주주의 주당순이익(EPS) 개선 효과가 기대된다.

또한 배당금 상향에 따라 주주들은 배당소득에 대해 종합과세가 아닌 분리과세를 적용받게 돼 세 부담이 낮아질 것으로 예상된다.

유유제약은 올해 반려동물 사업에 본격 진출하고, 인공지능(AI) 활용과 생산 현장 로봇 도입을 통한 자동화, 태양광 발전 확대 등을 통해 생산성과 효율성을 강화한다는 계획이다.

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