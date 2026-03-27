전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.27 (금)
KYD 라이브
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

"중과 전 팔자" 매물 늘었지만…강남3구·마용성, 거래는 '눈치보기'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

양도세 중과 유예 종료 임박…상급지 매물 적체 심화
"눈치싸움 장기화"…정책 변수에 시장 방향성 좌우

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 양도소득세 중과 유예 종료가 약 40일 앞으로 다가왔지만 서울 아파트 시장에서는 매물이 해소되지 못한 채 빠르게 적체되는 모습이다. 특히 강남3구(강남·서초·송파구)와 마용성(마포·용산·성동구)를 비롯해 한강벨트를 중심으로 매물 증가세가 두드러지고 있다.

다주택자와 비거주 1주택자들이 중과세 재개 이전에 매도를 서두르며 매물을 쏟아내고 있지만, 고가 상급지 특성상 매수 수요가 제한적이고 가격 눈높이 차가 커 실거래로 이어지지 못하고 있는 것으로 풀이된다. 시장에서는 양도세 중과 유예 종료 시점 전후로 정책 방향에 따라 가격 조정이 이뤄질 것이란 전망이 나온다. 

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 양도세 중과 유예 종료 임박…상급지 매물 적체 심화

27일 업계에 따르면 다주택자, 비거주 1주택자 등이 상급지 매물을 쏟아내고 있지만 실제 거래까지 이어지지 않으면서 거래 지연이 심화될 것으로 관측된다.

양도소득세 중과 유예 종료까지 약 40여일이 남은 가운데 서울 아파트 시장 매물이 지속적으로 늘어나고 있다. 특히 매매가격이 높은 강남3구(강남·서초·송파구)와 마용성(마포·용산·성동구) 일대에서 매물이 대거 출회되고 있지만, 이를 받아줄 수요가 충분히 뒷받침되지 않으면서 시장에는 적체 현상이 이어지고 있는 것이다. 

실제로 이날 기준 서울 아파트 매물은 7만8897건으로 지난 1월1일(5만7001건)에 비해 38.4% 늘어났다. 특히 특히 성동구의 경우 두배 가까이 매물이 늘었고, 송파구와 광진구 역시 70% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 

서울 자치구 중 매물 증가율이 가장 큰 곳은 성동구였다. 성동구는 이날 기준 2313건으로 1월 1일에 비해 90.4% 증가했다. 송파구(77.4%), 광진구(70.5%), 강동구(67.8%), 동작구(64.5%), 서초구 (63.8%) 등은 60% 이상 늘었다. 강남구와 마포구, 용산구도 각각 57.0%, 52.5%, 47.0% 증가했다. 강남권을 비롯해 한강 접근성이 높은 지역 위주로 매물이 집중적으로 증가한 모양새다. 

상대적으로 서울 외곽지역은 매물 증가세가 비교적 완만한 흐름을 보였다. 같은 기간 관악구는 26.2%, 노원구는 21.3% 증가했고, 도봉구(12.8%), 금천구(8.5%), 구로구(5.6%)는 10% 증가에 그쳤다. 강북구는 25개 자치구 가운데 강북구만 유일하게 매물이 0.6% 감소했다. 

고가 아파트 비중이 높은 지역의 경우 대출 규제로 자기자본 비중이 높아질 수밖에 없어 충분한 현금을 보유해야 하는 구조다. 이에 따라 매수 진입 장벽이 높아 거래가 제한되면서 매물이 상대적으로 크게 늘어난 것으로 풀이된다.

◆ "눈치싸움 장기화"…정책 변수에 시장 방향성 좌우

시장에서는 양도세 중과 유예 종료 전까지 매도자와 매수자 간 눈치싸움이 이어지며 거래 지연 현상이 지속될 것으로 보고 있다.

세금 부담을 피하기 위해 매물을 내놓았지만 최대한 시세차익을 확보하려는 매도자들이 가격을 쉽게 낮추지 않는 반면 매수자들은 추가 하락을 기대하며 관망세를 유지하거나 여유 자금 부족으로 실제 거래까지 이어지지 못하는 상황이 이어지고 있는 탓이다. 

특히 이후 발표될 7월 세제개편안을 통해 보유세 인상 등 고강도 부동산 대책이 포함될 가능성이 거론되면서 거래는 더욱 위축될 수 있다는 전망이 나온다. 정책 불확실성이 커질수록 매수 심리는 위축되고, 이에 따라 매물 적체 현상이 장기화되면서 전체적인 가격 하향 압력으로 이어질 가능성도 제기된다.

일각에서는 매물 증가에도 거래량이 뚜렷하게 동반되지 않아 '소화 불능' 상태가 장기화될 경우 서울 내 양극화가 더욱 심화될 수 있다는 관측이 나온다. 상급지는 수요 기반이 탄탄해 가격이 일부 조정되더라도 하방 경직성이 상대적으로 높은 반면 수요가 약한 외곽 지역은 하락 압력이 커지며 지역 간 가격 격차가 더 벌어질 수 있기 때문이다. 

업계 관계자는 "현재 시장은 매물이 쌓이고 있지만 거래로 이어지지 않는 전형적인 관망 국면"이라며 "양도세 중과 유예 종료와 이후 세제개편 방향에 따라 가격 조정 폭과 거래 회복 시점이 결정될 가능성이 크다"고 말했다.

min72@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
법원, 강선우 구속적부심 기각 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5-2부(재판장 김용중)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤, "청구 이유 없다"며 기각했다. 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 사진은 강 의원이 지난 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 강 의원은 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 구속적부심은 구속된 피의자의 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다. 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 증거를 인멸할 염려가 있다며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 지난 16일과 18일 강 의원을 소환해 조사했다. hong90@newspim.com 2026-03-26 17:53
사진
'고문기술자' 이근안, 88세로 사망 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 독재정권 시기 '고문기술자'로 악명을 떨쳤던 이근안 전 경감이 숨졌다. 26일 경기일보에 따르면 이근안은 전날 사망했으며, 현재 서울 동대문구 동부병원 장례식장에 안치된 상태다. 발인은 오는 27일 오전 5시20분으로 예정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 이근안은 1970~80년대 치안본부 대공수사관으로 근무하며 각종 공안 사건을 수사하는 과정에서 강압 수사와 고문을 주도한 인물이다. 전기고문 등 가혹 행위를 통해 허위 자백을 받아냈다는 의혹이 제기되며 고문기술자라는 별칭으로 불렸다. 전두환 정권 시절 고문과 옥살이 후유증을 앓다 지난 2011년 사망한 고 김근태 전 민주화운동청년연합(민청련) 의장 역시 1985년 9월 4일 '민청련 결성' 사건으로 구속돼 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실에서 이근안 등으로부터 전기고문과 물고문을 당한 바 있다. 주화 이후 그의 행적은 국가폭력의 상징으로 재조명됐다. 고문 의혹이 불거지자 1988년 수배됐고 약 12년간 도피 생활을 이어가다 1999년 자수했다. 이후 재판에 넘겨져 징역형을 선고받고 복역했다. 그가 관여한 공안 사건 가운데 일부는 이후 재심에서 조작 정황이 인정되며 무죄가 선고되기도 했다. 이근안의 가혹 행위에 못 이겨 간첩이라 허위 자백해 억울한 옥살이를 했던 납북어부 정규용씨도 2014년 38년 만에 재심에서 무죄를 확정받았다. 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회도 '서울대 무림 사건'과 관련해 인권 침해가 있었다고 판단하고 국가의 사과를 권고한 바 있다. 2006년 출소 이후 이근안은 종교 활동을 하며 공개적으로 과거를 반성한다는 입장을 밝혀왔으나, 피해자들과 시민사회에서는 사과의 진정성을 둘러싼 논란이 이어졌다. 그는 생전 자서전에서 "간첩과 사상범을 잡는 것은 애국이었다"라는 취지의 발언을 하기도 해 논란이 이어졌다. 그는 또 자신을 소재로 한 영화 '남영동 1985'에서 묘사된 고문 행위가 과장됐다고 주장하기도 했다. yuniya@newspim.com 2026-03-26 19:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동