신한투자증권, VIP 대상 '신한 Premier Culture' 첫 클래스 열어

오는 5월 '정동길 로맨스' 콘서트·금융 결합 행사 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 핵심 고객을 위한 문화예술 프로그램 '신한 Premier Culture' 올해 첫 클래스를 마쳤다.

26일 신한투자증권은 지난 24일 신한 Premier패밀리오피스 광화문센터 Premier Hall에서 '신한 Premier Culture' 올해 첫 번째 클래스를 진행했다고 밝혔다.

첫 프로그램으로 운영된 '더 프리미어 분재 아틀리에'는 '봄, 푸른설렘'을 주제로 소수 고객을 초청해 진행됐다. 참가 고객들은 전문 강사 지도 아래 분재 제작 과정을 직접 체험했다.

[사진=신한투자증권]

'신한 Premier Culture'는 지난해 론칭한 신한 Premier의 문화예술 프로그램이다. 올해는 '액티브 시니어' 고객층의 라이프스타일을 반영해 사계절 테마형으로 구성하고 계절별 맞춤형 콘텐츠를 제공할 계획이다.

신한투자증권은 향후 신한 Premier Hall을 중심으로 계절별 프라이빗 클래스를 지속 운영하고, 문화와 금융을 결합한 복합형 프로그램을 확대할 예정이다.

오는 5월에는 시니어 고객을 대상으로 콘서트와 금융 콘텐츠를 접목한 '정동길 로맨스'를 선보인다. 이 외에도 ▲글로벌 럭셔리 브랜드 연계 프라이빗 고객 초청 행사 ▲인스파이어 아레나 'VIP 스카이박스' ▲우수고객 초청 골프 행사 등이 예정돼 있다.

정용욱 신한투자증권 신한Premier총괄사장은 "앞으로도 신한 Premier 브랜드의 가치와 안목에 걸맞은 하이엔드 문화 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com