[재산공개] 이장우 29억·최민호 19억·김태흠 15억원 신고

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 대전시장의 재산이 1년 새 약 1억 원 가까이 늘어난 반면 부채도 1억 6000만 원 증가한 것으로 나타났다.

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 정기 재산변동 신고'에 따르면 이 시장은 총 29억6000만 원 규모의 재산을 신고했다. 전년도 28억6000여만 원과 비교하면 약 9250만 원 증가한 수치다.

이장우 대전시장.

재산 내역을 보면 토지는 모친과 공동으로 보유한 충남 청양 선산 등 5필지로, 신고액은 1억 원가량이다. 건물 자산은 본인 명의 단독주택 10억 원대와 배우자 소유 상가 및 주택 등을 포함해 32억 원 수준으로 집계됐다. 예금은 본인과 배우자, 모친을 합쳐 3억6000만 원대다.

반면 채무도 증가했다. 이 시장의 채무는 총 7억5000만 원 수준으로, 전년 대비 1억6000만 원 이상 늘었다. 금융권 대출이 대부분을 차지하는 가운데 일부는 배우자 관련 임대보증금 변동 영향이 반영된 것으로 분석된다.

최민호 세종시장은 19억8000만 원가량의 재산을 신고했다. 이는 전년보다 6000만 원 이상 증가한 규모다. 재산 대부분은 부동산으로, 서울과 세종에 위치한 주택 2채를 배우자와 공동 보유하고 있다.

김태흠 충남지사는 15억9000만 원대 재산을 신고하며 전년 대비 감소세를 보였다. 약 2400만 원 줄어든 수치로 예금 감소와 보유 자산 변동 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

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