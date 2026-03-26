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"69분만에 세탁부터 건조까지 끝낸다"...삼성전자 신혼가전 공략

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2026년형 '비스포크 AI 콤보' 출시
'프리히트' 방식 적용 건조시간 단축
국내 일체형 기준 최대 용량 확보

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 세탁부터 건조까지 69분만에 끝낼 수 있는 인공지능(AI) 가전으로 신혼부부 공략에 나섰다.

삼성전자는 26일 하드웨어 혁신과 AI 기능을 결합한 2026년형 '비스포크 AI 콤보'를 출시했다. 출시 2년 만에 필수 가전으로 자리 잡은 제품으로, 지난해 판매량은 전년 대비 약 40% 증가했다. 신혼부부를 중심으로 가장 먼저 선택하는 가전으로 부상했다는 평가다.

삼성전자는 일체형을 중심으로 결합형, 분리형까지 세탁 가전 전 라인업 경쟁력 강화에 나선다. 시장에서 검증된 세탁·건조 기술을 기반으로 제품군 확장에 속도를 낸다.

삼성전자가 하드웨어 혁신과 진화한 AI 기능을 집약해 한층 더 강력해진 2026년형 '비스포크 AI 콤보'를 출시했다. [사진=삼성전자]

신제품은 열교환기 구조를 개선해 건조 성능과 효율을 함께 끌어올렸다. 세탁 25kg, 건조 20kg으로 국내 일체형 기준 최대 용량을 확보했다. 여기에 부스터 열교환기를 추가해 열을 분산시키고 안정적인 건조 성능을 유지하도록 설계했다.

건조 방식도 진화했다. 탈수 단계부터 내부 온도를 높이는 프리히트 방식을 적용해 건조 시간을 단축했다. 쾌속 코스 기준 69분 만에 세탁과 건조를 모두 마칠 수 있다. 전작 대비 10분, 2024년형 대비 30분 줄어든 수준이다.

AI 기능도 고도화했다. 대규모 언어 모델 기반 빅스비를 탑재해 자연어 대화로 제품 제어가 가능하다. 사용자는 세탁 조건 설정은 물론 제품 사용법과 생활 정보까지 안내받을 수 있다.

'비스포크 AI 콤보' 열교환기 구조 [사진=삼성전자]

옷감 무게와 오염도를 분석해 세탁·건조를 자동 수행하는 'AI 맞춤+' 기능을 적용했다. 바닥 상태를 감지해 진동과 소음을 줄이는 기능도 더했다. 세탁 종료 후 문이 자동으로 열리는 '오토 오픈 도어+'로 내부 습기와 냄새를 줄였다.

먼지필터는 이중 메쉬 구조로 설계했다. 원터치 분리 방식을 적용해 관리 편의성을 높였다. 7형 스크린 모델과 2.8형 다이얼 모델을 함께 선보여 사용 환경에 따른 선택 폭도 넓혔다.

색상은 다크스틸, 실버스틸, 그레이지, 화이트, 블랙캐비어 5종이다. 가격은 319만9000원부터 429만9000원까지다.

삼성전자는 신혼부부 대상 혜택도 확대한다. 삼성닷컴에 혼수 전용 플랫폼을 구축하고 전용 기획전을 운영한다. 전국 삼성스토어 160개 지점에서는 전문 컨설턴트 상담 서비스를 제공한다.

삼성전자가 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기에 대한 신혼부부 중심의 높은 선호도에 힘입어 신혼부부 대상으로 대대적인 행사를 진행한다. [사진=삼성전자]

웨딩 전문 스토어도 순차 확대한다. 가전과 웨딩 컨설팅을 한 공간에서 제공하는 원스톱 서비스 구조다.

구독 서비스도 도입했다. 'AI 구독클럽'을 통해 설치 일정 선택과 이사 후 재설치 지원을 제공한다.

멤버십 고객에게는 구매 금액에 따라 최대 80만 포인트를 지급한다. 일정 금액 이상 구매 시 최대 3년 무상수리 기간 연장 혜택도 제공한다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'비스포크 AI 콤보'는 강력한 성능과 혁신적인 AI 기능으로 시장을 선도하며 특히 신혼가전 구매 시 가장 먼저 선택하는 가전으로 자리매김했다"며 "신혼부부의 더 나은 삶을 지원하는 다양한 제품과 서비스, 혜택을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

syu@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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