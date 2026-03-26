박수민 의원, 서울시장 출마선언…"주택·교통·출산 악순환 정면 돌파"

"집값 불안이 저출산 만들어…'규정상 안 된다'는 말 사라져야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박수민 국민의힘 의원이 26일 서울시장 출마를 공식 선언하며 주택·교통·출산 문제를 연계 해결하겠다고 밝혔다.

박 의원은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 출마 선언을 통해 "서울의 가구 수는 415만을 넘었지만, 주택 수는 391만으로 여전히 그에 미치지 못한다"며 "청년과 3040 세대는 서울을 떠나 경기도로 밀려났고, 우리는 하루 2~3시간을 길 위에서 보내고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박수민 국민의힘 의원이 17일 오후 서울 여의도 국회에서 6.3 지방선거 서울시장 출마 선언을 하고 있다. 2026.03.17 panbin@newspim.com

그는 "집값 불안이 출퇴근 지옥을 만들고, 출퇴근 지옥이 육아 부담으로 이어지고, 육아 부담은 결국 저출산으로 이어졌다"며 "국민소득 3만5000달러의 서울이 아이 울음이 가장 적은 도시가 되었다"고 말했다.

박 의원은 "이 악순환의 연쇄 고리에 정면으로 도전하겠다"며 "주택 문제를 풀어 교통 문제를 풀고, 교통 문제를 풀어 일자리와 성장의 문제를 풀겠다"고 강조했다.

이어 "출산과 육아 문제까지 함께 해결하겠다"며 "이제 더 이상 '규정 때문에 안 된다', '예산이 없어서 못 한다'는 말은 서울에서 사라져야 한다"고 덧붙였다.

박 의원은 "서로 연결된 문제를 쪼개서 접근해서는 안 된다"며 "시민의 질문을 따라가며 끝까지 풀어내겠다"고 다짐했다.

기획예산처·재정경제부·대통령실을 거쳐 유럽개발은행 이사와 벤처 사업가로 활동한 박 의원은 "공직과 민간 두 세계를 모두 경험하며, 왜 현장의 문제는 정책에 반영되지 않는가, 왜 정책의 한계는 현장에서 이해되지 않는가라는 질문을 반복해서 마주했다"고 밝혔다.

그는 "주택·일자리·교통·육아와 출산·노후, 이 문제들은 서로 연결된 하나의 구조"라며 "그 구조를 바꾸지 않으면 아무것도 해결되지 않는다"고 말했다.

박 의원은 "질문이 깨어나는 도시, 서울로 가겠다"며 "질문이 깨어나면 서울이 바뀐다"고 강조했다.

allpass@newspim.com