디지털 연예 매거진 'ENT.Z' 26일 창간...스타와 팬, 테크 트렌드 연결

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=디지털 매거진 'ENT.Z'가 창간한다.

2005년 창간된 디지털데일리가 창간 21주년을 맞아 26일 엔터테인먼트와 테크놀로지를 아우르는 디지털 매거진 'ENT.Z(엔츠,@entz_mag)'를 정식 창간한다.

'ENT.Z'는 K팝을 비롯한 K엔터테인먼트 현장 트렌드와 MZ세대가 주목하는 IT·테크 인사이트를 인스타그램 플랫폼에 최적화된 콘텐츠로 전달하는 차세대 디지털 매거진이다.

지난 2월 시범 운영을 시작해 한달 여 만에 누적 조회수 660만 회를 기록하는 등 압도적인 알고리즘 장악력을 보이며 가파른 성장세를 보이고 있다.

'ENT.Z'는 21년간 ICT 분야를 전문적으로 보도해온 디지털데일리의 취재 역량과 엔터테인먼트 전문 에디터십을 융합한 독자적인 콘텐츠를 선보인다. 단순한 정보 전달을 넘어 MZ세대의 감성과 언어로 K-엔터테인먼트 현장을 재해석하고, 스타와 팬, 테크 트렌드를 연결하는 플랫폼으로 자리매김한다는 비전이다.

이외에도 스타와 팬덤을 연결하는 참여형 콘텐츠를 인스타그램 플랫폼 특성에 최적화된 숏폼·카드뉴스·릴스 중심의 콘텐츠로 재해석한다.

ENT.Z는 창간을 기념, 30여 팀 스타들의 축하 영상으로 포문을 연다. 이와 함께 26일부터 31일까지 6일간 '내 손에 최애' 이벤트를 진행, 팬과 스타를 잇는 특별한 창간 경험을 선사한다. 내손에최애 해시태그가 달린 스타 축하 영상을 확인하고, 해당 영상에 최애를 향한 응원 댓글 작성한 뒤 계정을 팔로우하면 추첨을 통해 스타벅스 커피 기프티콘을 증정한다.

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