최휘영 장관, 광주 亞문화중심도시 조성사업 점검…조성위 등 출범

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 26일 광주광역시를 방문해 아시아문화중심도시 조성사업 현장을 점검한다.

최휘영 장관은 이날 국립 5·18 민주묘지를 참배한 뒤 국립아시아문화전당에서 대통령 소속 '제9기 아시아문화중심도시 조성위원회(조성위)' 민간 위원들에게 위촉장을 전수한다. 조성위는 3년여간의 공백 끝에 이번에 새롭게 진용을 갖추고 출범한다. 위원들은 광주가 아시아를 대표하는 문화중심지로 자리매김할 수 있도록 조정·지원 역할을 맡게 된다.

최휘영 문화체육관광부 장관. [사진=문화체육관광부]

2004년 시작한 아시아문화중심도시 조성사업은 기반 구축(1.0), 국립아시아문화전당 중심의 콘텐츠 창·제작 활성화(2.0)를 거쳐 현재 실질적 성과와 지속 가능한 운영체계 구축을 과제로 하는 '3.0 시대'를 맞고 있다.

위촉식 이후 최 장관은 오는 5월 정식 개관을 앞두고 시범운영 중인 옛 전남도청을 찾아 전시콘텐츠와 시설을 직접 점검한다. 옛 전남도청은 5·18민주화운동 최후의 항쟁지로, 2023년 복원 공사를 시작해 올해 1월 준공하고 2월 28일부터 4월 5일까지 시범운영 중이다. 최 장관은 또 오랜 기간 복원사업에 힘을 보태온 '옛 전남도청 복원지킴이 어머니들'을 만나 감사를 전하고 현장 의견도 청취할 계획이다.

최 장관은 국립아시아문화전당(ACC)에서 열리고 있는 이정기 작가의 '번역된 가상' 전시도 방문해 관계자들을 격려한다. 이정기 작가는 ACC가 광주·전남 지역 작가를 대상으로 진행한 '2026 뉴스트(NEWST) 작가 공모'에서 선정됐다. 전시 장소인 복합전시 7관은 지역 문화예술계의 지속적인 공간 확충 요청에 화답해 조성한 곳으로, ACC는 이를 거점으로 지역 작가의 창작과 전시를 안정적으로 지원할 방침이다.

최휘영 장관은 "제9기 조성위의 새로운 출범과 5·18의 숭고한 정신이 깃든 옛 전남도청 복원, 국립아시아문화전당의 도약까지 광주는 엄청난 문화적 힘을 가지고 있다"며 "아시아문화중심도시 조성사업이 한 단계 도약하고 광주가 아시아 문화중심도시로 확고히 자리매김할 수 있도록 현안들을 검토해 신속하게 추진하겠다"고 밝혔다.

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