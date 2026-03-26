단양군, 봄·가을 대표 축제 일정 확정…'사계절 관광지' 조성

5월 22일부터 24일까지 '철쭉제'… '온달축제' 10월 3일부터 5일까지

계절별 특색 살려 '사계절 내내 찾고 싶은 단양' 브랜드 구축 기대

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 올해 지역 대표 축제 일정을 확정하고 본격적인 준비에 돌입했다.

26일 단양군에 따르면 오는 5월 22일부터 24일까지 3일간 단양읍 수변무대와 시가지 일원에서 '제42회 단양 소백산철쭉제'를 개최한다.

올해로 42회를 맞는 소백산철쭉제는 매년 5월 말 소백산 능선을 연분홍빛으로 물들이는 철쭉을 주제로 열리는 단양의 대표 봄 축제다.

지난해 소백산철쭉제.[사진=단양군] 2026.03.26 choys2299@newspim.com

단양강 수변무대를 중심으로 공연·체험·전시·먹거리 프로그램이 펼쳐지며 관광객과 지역 주민이 함께 어우러지는 화합의 장으로 꾸며질 예정이다.

지난해 제41회 소백산철쭉제는 산신제를 비롯해 철쭉·야생화 테마관, 동춘서커스 공연, 단양사투리 경연대회, 버스킹 공연, 레이저쇼 등 지역 색깔을 살린 콘텐츠로 큰 호응을 얻었다.

군은 올해 '단양 방문의 해'를 맞아 수변무대와 단양읍 시가지를 연계한 체류형 프로그램을 확대해 '머무는 관광' 콘텐츠를 한층 강화할 방침이다.

가을에는 단양을 대표하는 역사문화축제인 '제28회 온달문화축제'가 10월 3일부터 5일까지 3일간 열린다.

온달문화축제는 고구려 장군 온달과 평강공주 설화를 바탕으로 한 단양의 대표 문화관광축제로, 역사와 체험, 공연이 결합된 참여형 축제로 자리매김해 왔다.

온달관광지를 중심으로 다양한 역사 재현 프로그램과 체험 콘텐츠, 공연·전시 등이 펼쳐지며 가족 단위 관광객과 체험형 관광 수요를 동시에 겨냥할 예정이다.

특히 군은 온달관광지 일대 관광자원과 연계한 프로그램을 강화해 체류형 관광 효과를 높이고, 야간 콘텐츠 확충 등을 통해 낮과 밤이 이어지는 관광 동선을 구축한다는 구상이다.

군 관계자는 "축제의 완성도를 높이기 위해 프로그램 구성부터 안전관리, 관광객 편의대책까지 세밀하게 준비하고 있다"며 "방문객이 머무르고 다시 찾는 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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