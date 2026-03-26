李在明财产规模达2286万元 出版收入与投资收益推动资产大幅增长

纽斯频通讯社首尔3月26日电 一份公开资料显示，韩国总统李在明申报的财产一年内增幅超18亿韩元，总额达49.7721亿韩元（约合人民币2286万元）。在今年公开财产的总统府青瓦台及国家安保室公职人员中，其财产增幅位居第一。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

政府公职人员伦理委员会26日公开了包括总统府、国家安保室在内的1903名财产公开对象的财产变动情况。

李在明申报的财产较去年增加18.8807亿韩元。去年3月李在明担任共同民主党党首时，其申报的财产为30.8914亿韩元。

财产增加因素包括土地、房产（公寓及独栋住宅）公示地价及股价上涨、储蓄增加、出版物销售额等。尤其是李在明申报的出版物版权收入达15.6亿余韩元，其夫人金惠景也获得约600余万韩元收入。据悉，李在明去年出版的阐述其政治哲学著作销量可观。

不仅如此，李在明投资交易型开放式指数基金（ETF）带来的收益也对财产增加有所助益。李在明去年5月作为大选候选人曾在视频网站优兔（YouTube）节目中表示，分别以2000万韩元一次性购买了KODEX 200和KODEX KOSDAQ 150 ETF金融商品。其执政后，KOSPI指数上涨超两倍，其持有的股票价值也大幅上涨。

在总统府和国家安保室中，国家安保室长魏圣洛申报的财产最多。其申报61.4370亿韩元。在财产增减方面，增加4.7875亿韩元，增幅居第三。紧随魏圣洛之后的依次为社会首席秘书官文振荣（57.1447亿韩元）、李在明（49.7721亿韩元）、政策室长金容范（45.2720亿韩元）和民政首席秘书官奉旭（42.9198亿韩元）。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社