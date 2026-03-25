미래산업 반영한 '산업지도' 새로 그린다…경제총조사 6월 시작

5년 만의 경제총조사

공무원 1000명·조사요원 1만6000명 투입

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 우리나라 산업 전반의 구조와 분포에 관한 사항을 파악하기 위해 전국의 모든 사업체를 대상으로 한 '경제총조사'가 실시된다.

특히 이번 조사에서는 인공지능(AI)·로봇 활용 여부, 스마트 공장·농장 운영, 무인매장 운영 등 최근 디지털 트렌드 변화를 반영한 산업 생태계의 모습을 보여줄 것으로 전망된다.

안형준 국가데이터처장이 25일 대전 국가데이터인재개발원 국제회의실에서 열린 '2025년 기준 경제총조사 실시본부 출범식'에서 모두발언 중이다[제공=국가데이터처]

25일 국가데이터처에 따르면 대전 국가데이터인재개발원 국제회의실에서 시·도 통계책임관, 지방데이터청장 등 100여명이 참석해 '2025년 기준 경제총조사 실시본부 출범식 및 시·도 통계책임관 회의'가 열렸다.

5년마다 실시하는 '경제총조사'는 우리나라 산업 전반의 구조와 분포에 대한 사항을 파악하기 위해 전국의 모든 사업체를 대상으로 실시된다. 2011년 첫 실시 이후 올해 네 번째다.

이번 조사는 AI·로봇 활용, 스마트공장·스마트농장 운영, 무인매장 등 최근 디지털 전환 트렌드를 반영한 신규 항목이 포함된 제11차 한국표준산업분류(KSIC)를 반영했다.

또 PC와 모바일 기기를 통한 온라인조사 방식을 통해 응답 사업체가 언제 어디서든 편리하게 응답할 수 있게 했다는 것이 데이터처 측의 설명이다.

이번 경제총조사는 조사 기준일을 2025년 12월 31일이다. 대상은 우리나라에서 산업활동을 수행하고 있는 모든 사업체로 한국표준산업분류 21개 산업(A~U) 중 자가소비 생산 활동(T)과 국제 및 외국기관(U)은 제외된다.

조사표는 업종별 6종과 본사용 1종 등 총 7종이다. 공통항목 12개와 특성항목 26개로 총 38개 조사항목으로 구성된다.

오는 6월 12일부터 7월 22일까지 28일간 본조사(현장조사)가 실시된다. 온라인 조사는 6월 1일부터 30일까지 총 30일간 진행된다. 현장조사는 데이터처가 주관하며, 지방자치단체가 실시한다.

국가데이터처 및 지자체 공무원 약 1000명과 조사요원 약 1만6000명이 대대적으로 조사에 투입된다.

안형준 국가데이터처장은 "경제총조사는 우리나라 산업구조와 지역경제의 변화를 종합적으로 파악하는 국가 경제의 정밀한 지도를 그리는 기본통계"라며 "정부의 경제정책 수립과 지역경제 분석을 위한 중요한 기초자료"라고 강조했다.

25일 대전 국가데이터인재개발원 국제회의실에서 열린 '2025년 기준 경제총조사 실시본부 출범식'에서 참가자들이 기념촬영 중이다[제공=국가데이터처]

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