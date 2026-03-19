한국섬진흥원·국가데이터처, 섬 통계 국가승인 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국섬진흥원과 국가데이터처 호남지방데이터청이 섬 지역 데이터를 국가승인통계로 발전시키기 위한 협력에 나섰다.
한국섬진흥원은 호남지방데이터청과 '섬 지역 정책연구 활성화 및 국가통계 발전을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 19일 밝혔다.
이번 협약은 섬 지역의 데이터를 체계적으로 관리·분석해 신뢰도 높은 국가통계 기반을 마련하기 위한 목적이다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲섬 통계데이터 인프라 공동 활용▲섬 지역 경제·사회 데이터 연계 및 분석▲통계데이터센터(SDC) 기반 협력사업 추진▲통계 품질 제고를 위한 정보·지식 공유 등 다방면에서 협력을 강화하기로 했다.
한국섬진흥원은 그동안 축적한 정책연구와 현장 데이터를 바탕으로 사업 실행력을 높이고 호남지방데이터청은 통계 전문성과 데이터 활용 체계를 통해 섬 통계의 품질과 활용도를 끌어올릴 계획이다.
또한 한국섬진흥원은 부처별로 분산된 300여 개 항목의 섬 데이터를 통합하는 '섬 정보·통계 플랫폼 구축 사업'을 진행 중이다. 이를 통해 섬 정책의 정밀도를 높이고 국민이 활용할 수 있는 여행 및 정착 관련 정보 제공을 강화한다는 방침이다.
양 기관은 특히 유인섬 현황조사 데이터를 기반으로 '섬 통계'의 국가승인통계 승격을 추진해 데이터의 공식성과 정책 실효성을 높일 계획이다.
조성환 한국섬진흥원장은 "섬 정책의 실효성을 확보하려면 공신력 있는 통계 기반이 필수적"이라며 "이번 협약을 통해 국가 차원의 신뢰성 있는 섬 통계 체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
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