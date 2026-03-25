뉴욕증시 개장 전 특징주...ARM·로빈후드·뉴몬트↑ VS CF인더스트리스·엑슨모빌·코노코필립스↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 25일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 미국의 대이란 군사 공격 유예 소식과 함께 기업별 뉴스 및 투자 의견 변화에 따라 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.

특히 정책 변화, 인수합병(M&A) 기대, 실적 발표, 원자재 가격 변동 등이 반영되며 종목별 차별화가 두드러졌다.

스마트폰 화면에 비친 로빈후드 로고 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 암(ARM)

반도체 기업 암은 첫 자체 칩을 공개한 이후 프리마켓에서 주가가 약 10% 급등했다. 회사는 해당 칩을 통해 2031년까지 150억달러의 매출을 창출할 수 있다고 밝혔다.

◆ 에코스타(SATS)

위성 통신 업체 에코스타는 스페이스X가 이르면 이번 주 기업공개(IPO)를 신청할 수 있다는 보도에 힘입어 주가가 약 5% 상승했다. 에코스타는 일론 머스크가 이끄는 스페이스X 지분 약 3%를 보유하고 있다.

◆ 츄이(CHWY)

반려동물 제품 및 서비스 업체 츄이는 4분기 실적 발표 이후 주가가 약 10% 상승했다. 조정 EBITDA는 시장 예상치를 웃돌았지만, 매출은 소폭 기대에 못 미쳤다.

◆ 브레이즈(BRZE)

클라우드 기반 소프트웨어 기업 브레이즈는 4분기 매출이 2억520만달러로 예상치(1억9820만달러)를 상회하고, 향후 분기 매출 전망도 기대를 웃돌면서 주가가 약 26% 급등했다. 다만 주당순이익은 예상치를 하회했다.

◆ 턴스 파마슈티컬스(TERN)

생명공학 기업 턴스는 머크(MRK)가 주당 53달러, 총 67억달러 규모로 인수하기로 합의하면서 주가가 5% 이상 상승했다. 해당 거래는 2분기 내 마무리될 예정이며, 전일 종가 대비 약 6% 프리미엄이 반영됐다.

◆ 로빈후드(HOOD)

금융 서비스 플랫폼 로빈후드는 15억달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표한 이후 주가가 약 4% 상승했다. 해당 매입은 이번 분기부터 시작해 3년에 걸쳐 진행될 예정이다.

◆ 뉴몬트(NEM)

금 가격 상승에 따라 귀금속 채굴업체 뉴몬트 주가는 약 5% 상승했다. 유가 하락으로 인플레이션 우려가 완화되면서 금 가격이 상승한 영향이다.

◆ 프리포트-맥모란(FCX)

광산업체 프리포트-맥모란은 금속 가격 전반의 상승에 힘입어 주가가 2% 이상 올랐다. 특히 구리 가격은 경기 둔화 우려 완화로 1.7% 이상 상승했다.

▷ 하락 종목

◆ CF 인더스트리스(CF)

비료 제조 및 유통업체 CF 인더스트리스는 미·이란 전쟁 관련 협상 진전 기대에 원자재 부족 우려가 완화되면서 주가가 약 2% 하락했다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 급등했던 비료 가격이 하락할 수 있다는 전망이 반영됐다.

◆ KB홈(KBH)

주택 건설업체 KB홈은 1분기 실적이 시장 기대를 밑돌면서 주가가 2% 이상 하락했다. 주당순이익(EPS)은 52센트로 예상치(55센트)를 하회했고, 매출도 10억8000만달러로 기대치(11억달러)에 못 미쳤다. 또한 이번 분기 주택 매출과 인도 전망도 시장 기대를 밑돌았다.

◆ 에너지주

국제유가가 약 6% 하락하면서 주요 에너지 기업들도 약세를 보였다. 다이아몬드백 에너지(FANG)와 APA는 2% 이상 하락했고, 코노코필립스(COP), 옥시덴털 페트롤리엄(OXY), 엑슨모빌(XOM) 등은 1.5% 이상 하락했다.

koinwon@newspim.com