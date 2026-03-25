[코인 시황] 유가 100달러 붕괴에 시장 '숨통'…비트코인 7만 방어 속 '7.5만 고지' 전쟁 시작

유가 하락에 인플레 부담 완화…"연준 긴축 압력도 완화"

141억달러 옵션 만기 임박…"7.5만달러로 끌어당길 수도"

스테이블코인 규제 충격…서클 20% 급락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁 완화 기대가 확산되며 25일 국제유가가 급락하고 글로벌 위험자산이 반등하는 가운데, 암호화폐 시장은 7만달러선 방어 속에서도 파생상품 만기와 규제 변수라는 복합 리스크에 직면한 모습이다.

브렌트유는 이란 분쟁 종식을 위한 미국의 '15개 항 평화 계획' 보도 이후 배럴당 100달러 아래로 떨어지며 수주 만에 주요 분기점을 하향 이탈했다. 인플레이션 압력을 자극해온 에너지 가격이 꺾이면서 시장 전반에는 안도 랠리가 나타났다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, koinwon@newspim.com

비트코인은 7만1000달러 부근에서 거래되며 3일 연속 7만달러선을 유지하고 있다. 한국 시간으로 오후 6시 55분 기준 7만1195달러에 거래되며 소폭 하락하고 있다.

Fx프로의 알렉스 쿠프치케비치 분석가는 "즉각적인 상승 확장은 없었지만 현재 수준을 유지하는 것 자체가 매수세 신뢰를 보여준다"고 평가했다.

같은 시각 이더리움은 2181달러로 0.8% 상승한 반면, XRP는 1.41달러로 0.54% 하락했고, 솔라나(SOL)는 92.41달러로 0.38% 상승하는 등 주요 알트 코인은 엇갈린 흐름을 보였다.

이날 브렌트유는 5.3% 급락한 98.86달러를 기록했다. 이는 미국이 이란과의 전쟁을 끝내기 위해 핵 시설 해체 등을 포함한 15개 항목의 요구 사항을 전달하고, '한 달간의 휴전' 가능성을 타진하고 있다는 보도가 나온 영향이다. 이 같은 소식에 아시아 증시는 일제히 상승했고, 미 달러화는 약세로 돌아섰다.

◆ 유가 하락에 인플레 부담 완화…"연준 긴축 압력도 완화"

이번 평화안은 이란의 핵무기 개발 및 농축 제한을 포함한 것으로 전해지며, 전쟁 발발 이후 가장 구체적인 외교적 진전으로 평가된다.

유가 하락은 곧바로 금융시장 기대에도 반영되고 있다. 유가가 1달러 하락할 때마다 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 인상하기보다 동결할 가능성이 높아지며, 이는 유동성 환경 악화를 막는 요인으로 작용한다.

다만 호르무즈 해협은 여전히 사실상 폐쇄 상태로, 에너지 공급 불확실성은 완전히 해소되지 않은 상황이다.

◆ 141억달러 옵션 만기 임박…"7.5만달러로 끌어당길 수도"

시장의 관심은 점차 현물 가격 흐름에서 파생상품 이벤트로 이동하는 모습이다. 특히 27일(금요일) 예정된 대규모 옵션 만기가 단기 가격 방향을 좌우할 핵심 변수로 부상하고 있다.

이날 세계 최대 암호화폐 옵션 거래소 데리빗(Deribit)에서는 약 141억6000만달러 규모의 비트코인 옵션이 일제히 만기를 맞는다. 이는 전체 미결제약정의 약 40%에 달하는 수준으로, 통상적인 분기 만기 가운데서도 시장 영향력이 상당히 큰 이벤트로 평가된다. 단기간에 대규모 포지션 정리와 헤지 거래가 동시에 이뤄질 수 있다는 점에서 가격 변동성을 자극할 가능성이 크다.

이번 만기에서 가장 주목되는 지점은 이른바 '맥스 페인(max pain)' 가격인 7만5000달러다. 이는 옵션 매수자 입장에서 가장 많은 계약이 무가치하게 만료되는 가격으로, 반대로 옵션 매도자에게는 손실을 최소화할 수 있는 구간을 의미한다. 시장에서는 이 같은 구조적 특성 때문에 가격이 해당 수준으로 수렴하려는 경향이 나타날 수 있다고 보고 있다.

다만 이번 만기를 둘러싼 분위기는 과거와 다소 다르다. 통상 대형 옵션 만기를 앞두고는 변동성이 확대되는 경우가 많지만, 최근 시장에서는 오히려 내재 변동성이 낮아지는 흐름이 관측되고 있다. 비트코인과 이더리움의 변동성 지수(DVOL)가 최근 약 6포인트 하락한 것은 시장 참가자들이 급격한 가격 급등락보다는 비교적 안정적인 흐름 속에서 만기가 진행될 것으로 보고 있음을 시사한다.

기관 투자자들의 포지션도 이러한 분위기를 뒷받침한다. 최근 기관들은 현물 가격보다 높은 구간에서 콜옵션을 매도하는 전략을 확대하고 있는데, 이는 공격적인 상승 베팅보다는 보유 자산 위에 옵션을 덧씌워 프리미엄을 확보하는 '커버드 콜' 성격의 전략에 가깝다. 다시 말해 시장이 상승 가능성을 완전히 배제하지는 않으면서도, 단기간 급등보다는 완만한 흐름을 예상하고 있다는 해석이 가능하다.

풋옵션 대비 콜옵션 비율을 나타내는 풋/콜 비율 역시 0.63 수준으로 극단적인 쏠림 없이 비교적 균형 잡힌 상태를 유지하고 있다. 다만 고점 구간에서는 콜옵션 매도 물량이 누적되며 일종의 '상단 저항선'이 형성되는 모습이다. 이는 비트코인 가격이 상승하더라도 일정 구간에서는 매도 압력이 강화될 수 있음을 시사한다.

써클의 스테이블코인 [사진=블룸버그]

◆ 스테이블코인 규제 충격…서클 20% 급락

한편 규제 변수도 시장을 흔들고 있다. 미국 '클래리티법(Clarity Act)' 초안이 스테이블코인 수익 지급 구조를 제한할 가능성이 제기되면서 서클(CRCL) 주가는 하루 만에 20% 급락했고, 코인베이스(COIN)도 약 10% 하락했다.

해당 법안은 단순 보유에 대한 보상 지급을 금지하고, '이자와 경제적으로 동일한' 구조를 차단하는 내용을 담고 있다. 이는 USDC 확산을 이끌었던 핵심 인센티브 모델을 겨냥한 조치다.

현재 구조는 서클이 준비금에서 발생한 이자를 코인베이스와 공유하고, 코인베이스가 이를 사용자 보상으로 지급하는 방식이다. 그러나 이번 법안은 이러한 '패스스루 모델'을 사실상 차단할 가능성이 있다.

동시에 경쟁사 테더(Tether)는 USDT 준비금에 대한 전면 감사를 위해 '빅4' 회계법인을 고용하며 신뢰 강화에 나섰다. 이는 향후 스테이블코인 시장 점유율 경쟁을 더욱 격화시킬 변수로 평가된다.

다만 시장 일각에서는 이번 급락이 과도한 반응이라는 평가도 나온다. 서클은 여전히 올해 들어 30% 이상 상승한 상태이며, 스테이블코인 시장 자체는 구조적으로 성장세를 이어가고 있기 때문이다.

◆ "결국 변수는 하나…휴전이냐, 또 다른 헤드라인이냐"

결국 시장 방향을 결정할 핵심 변수는 명확하다.

미국의 15개 항 평화안이 실제 휴전으로 이어질지, 아니면 또 하나의 '부인되는 외교 뉴스'에 그칠지 여부다. 지난 4주간 시장은 전쟁 관련 헤드라인과 유가 급등, 대규모 청산을 모두 소화하며 뚜렷한 방향성 없이 박스권 흐름을 이어왔다.

이번에는 유가 하락, 옵션 만기, 규제 리스크가 동시에 맞물린 구간이다. 비트코인이 7만달러선을 지키고 있는 가운데, 7만5000달러 돌파 여부가 '전쟁 이후 시장 방향'을 가늠할 분수령이 될 전망이다.

koinwon@newspim.com