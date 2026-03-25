'서울시장 출마' 전현희, 장보기 약자 위한 '그냥 갖다드림 센터' 공약 발표

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 6·3 지방선거 서울시장 본경선에 진출한 전현희 의원이 25일 장보기 약자 계층 지원을 위한 공약 '그냥 갖다드림 센터'를 발표했다.
전 의원은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "가난을 증명해야 하는 복지가 아닌 서울이 먼저 찾아가는 복지로 바꾸겠다"며 "서울시 25개 자치구에 '그냥 갖다드림 센터'를 설치하겠다"고 밝혔다.
그는 "서울은 일부 지역에서 식료품점 접근성이 떨어지는 '식품사막' 문제가 심각하다"며 "약 38% 지역이 식품사막 위험에 놓여 있다"고 지적했다.
이어 "특히 고령층과 장애인 등 이동이 어려운 시민들에게는 장보기 자체가 큰 장벽이 되고 있다"며 "온라인 배송과 배달서비스 역시 디지털 접근성, 배달비 부담 등으로 취약계층에게는 현실적인 대안이 되지 못하고 있고, 이로 인해 건강 악화 등 2차 문제로 이어지고 있다"고 설명했다.
그러면서 전 의원은 서울시 25개 자치구에 '그냥 갖다드림 센터'를 설치하고 ▲위기가구 직접 발굴방문 지원 ▲신선식품 포함 생필품 무료 배송 서비스 제공 ▲정기 방문·안부 확인 등 돌봄 서비스 연계 ▲푸드뱅크·자활사업 연계를 통한 일자리 창출 등을 통해 식품 사막화를 해소하겠다는 구상을 밝혔다.
전 의원은 "서울 어디에 살든 누구도 밥을 포기하지 않는 도시, 문 앞에서 시작되는 복지 도시 서울을 만들겠다"고 강조했다.
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