영양소방서, 풍력발전단지 화재·사고 선제 대응

영양풍력발전단지 대상 현장 컨설팅... 고위험 요인 집중 점검

[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 최근 풍력발전단지에서 추락·화재 사고 등 대형 사고가 잇따르자 경북 영양소방서가 풍력발전단지 화재 예방 등 선제 대응에 나섰다.

25일 영양소방서에 따르면 지역 내 풍력발전단지를 대상으로 화재 안전 컨설팅을 실시하고 고위험 요인에 대한 집중 점검과 안전 관리를 강화했다.

최근 풍력발전단지에서 추락.화재사고 등 대형사고가 잇따르자 경북 영양소방서가 영양풍력발전단지를 대상으로 화재안전컨설팅을 실시하고, 고위험 요인에 대한 집중 점검과 안전관리를 강화했다.[사진=영양소방서]2026.03.25 nulcheon@newspim.com

이번 컨설팅은 풍력발전기의 구조적 특성과 화재 발생 시 대응의 어려움을 고려해 마련됐다.

주요 점검 내용은 터빈 내부 전기 설비의 과열 및 절연 상태, 윤활유 등 가연성 물질 관리 실태, 낙뢰 보호 설비 정상 작동 여부 등이다.

특히 풍력발전시설은 고소·원거리 위치 등 지형과 시설적 특성에 따른 초기 진압이 어려운 만큼, 관계자 대상 초기 대응 요령 교육과 자위 소방대 운영 실태 점검도 병행했다.

또 발전사업자에게는 정기적인 자체 점검과 위험 요소 사전 제거, 비상 연락 체계 유지 등 자율 안전 관리 강화를 독려하고 화재 발생 시 신속한 상황 전파와 초기 대응이 가능하도록 관계 기관 간 협력 체계 구축도 함께 강조했다.

김석곤 영양소방서장은 "풍력발전시설은 특성상 화재 발생 시 대형 화재로 이어질 우려가 큰 만큼 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "지속적인 안전 컨설팅과 현장 중심 예방 활동을 통해 군민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말다.

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