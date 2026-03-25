광주시교육청, '학생 아이디어 실현' 창업교육거점센터 개소

실습 중심 창업교육 실현

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 학생들의 아이디어를 제품으로 실현하는 '창업교육거점센터'가 문을 열었다.

광주시교육청은 25일 광덕고등학교에서 '창업교육거점센터' 개소식을 개최했다고 밝혔다.

창업교육거점센터 개소식. [사진=광주시교육청] 2026.03.25 bless4ya@newspim.com

창업교육거점센터는 학생들의 아이디어를 실제 창업으로 연결하는 실습 중심 교육을 통해 기업가정신을 함양하고 진로 선택의 폭을 넓히기 위해 마련됐다.

센터는 아이디어 회의실, 시제품 제작실, 영상·홍보 콘텐츠 제작실 등 창업 실습 공간과 메이커 장비를 갖춰, 학생들이 자유롭게 창업 활동을 체험할 수 있도록 운영된다.

시교육청은 센터에서 창업체험교육 수업자료 개발, 학생 창업 캠프 운영, 창업경진대회 컨설팅 등 다양한 프로그램을 진행하며, 창업교육 거점이 되도록 할 방침이다.

센터는 광덕고 학생뿐 아니라 모든 학생 및 교사가 이용할 수 있으며, 지역 창업교육 네트워크를 확대하고 창업역량을 키우는 장으로 활용된다.

이정선 교육감은 "학생들이 아이디어를 제품화하는 과정에서 문제를 해결하며 성장할 수 있을 것으로 기대된다"며 "실패를 두려워하지 않고 도전하는 경험을 통해 창의성과 기업가정신을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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