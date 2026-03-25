안성시 남부농업기술상담소, '스마트 포도과원' 실증사업 착수

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시 남부농업기술상담소가 서운면 포도 재배 농업인들을 대상으로 '지역특화작목 포도재배 농업인 협의회'를 열고 이상기후 대응 '스마트 포도과원' 실증사업을 시작했다.
25일 상담소에 따르면 이번 사업은 최근 기후변화로 포도 생리장해와 돌발 병해충 발생이 예측 불가능해짐에 따라 데이터 기반 정밀 환경 관리를 통해 농가 피해를 최소화하기 위해 마련됐다.
교육은 실무 중심으로 진행됐다. 사업 추진 계획 설명에 이어 포도 비가림 시설 내 '스마트 IoT 백엽상' 설치 방법 시연과 스마트폰을 활용한 실시간 환경 데이터 모니터링 실습 등으로 진행됐다.
상담소는 이 기술 도입으로 농업인들의 경험 중심 재배가 데이터 기반 과학적 영농으로 전환될 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 "축적 데이터를 병해충 발생 기초 자료로 활용해 안성 포도의 품질 경쟁력을 강화할 계획"이라고 전했다.
남부농업기술상담소는 안성시 남부권역(서운면·미양면·금광면)의 영농기술 상담, 정부보급종자 공급, 농업인 학습단체 육성 등을 담당하는 농촌지도기관이다.
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